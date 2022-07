Sono davvero tante le ricette e le alternative che potremmo mettere in tavola con il riso freddo. Qualcuno lo chiama anche insalata di riso, perché, alla fine è proprio l’unione di tanti ingredienti e tante culture. Generalmente piace proprio a tutti i componenti della famiglia, perché riesce a ospitare tantissimi alimenti deliziosi. Pensiamo ad esempio ai nostri figli che lo mangiano super carico di wurstel e maionese. Sicuramente una versione molto calorica, meno fresca, ma anche molto saporita. Ma, saporita è anche la ricetta del riso freddo che vedremo oggi, che ha le verdure come protagoniste. Per una volta, abbandoneremo proprio 2 dei suoi ingredienti tradizionali, maionese e wurstel appunto, per cercare veramente leggerezza e freschezza. Originale come una ricetta assolutamente semplice e da proporre agli amici.

Una storia legata al mistero

Chissà quante volte in queste settimane staremo mettendo in tavola l’insalata di riso. A pranzo, e spesso anche a cena, perché comunque rappresenta un piatto unico piacevole e completo. Curiosamente ignoriamo quasi tutta la storia e l’origine di questo piatto, che sembrerebbe addirittura legarsi all’antica Roma. Purtroppo, si sarebbe poi perso, tra le varie tradizioni, cucine e culture, per riapparire nel Mondo arabo. E, tra le insalate di riso che prevedono il pesce, potrebbe esserci anche l’antenata dell’illustre Paella. Sta di fatto che, pur ignorando le sue origini al 100%, il riso freddo rimane un piatto assai gradito agli italiani.

Tante verdure salutari in questo riso freddo senza wurstel e maionese

Qualcuno potrebbe chiamarla insalata di riso vegetariana, o anche light, questa nostra proposta, che potrebbe addirittura puntare sul cambio del riso. Da quello classico, andando verso il riso Venere. Per intenderci, quello di colore scuro, che qualcuno chiama anche riso nero e che sta conquistando le tavole anche degli italiani. In ogni caso, ecco la lista degli ingredienti del nostro riso con verdure:

riso a nostra scelta, eventualmente anche Venere o integrale;

mezza melanzana;

mezzo peperone giallo;

mezzo peperone rosso;

cipolline borettane;

pomodorini cirietti;

piselli;

ceci;

mais;

sale pepe;

olio Evo;

dadini di formaggio a nostra scelta.

Tante verdure salutari in questo riso freddo, che rinuncia ad alcuni dei suoi tradizionali ingredienti, come il tonno, i wurstel e la maionese, per presentarsi in versione più salutare e digeribile.

