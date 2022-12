Tante uova nel frigo? Niente paura, ecco una crema pasticcera veloce e densa come quella degli chef

Ci sono delle volte in cui il nostro frigo è stracolmo di uova. Se non sappiamo cosa farne, e per non farle scadere, potremmo preparare una crema pasticcera di una bontà infinita. È la ricetta degli chef fatta con pochi ingredienti che conquisterà il palato in un battibaleno!

Ci sono prelibatezze a cui davvero non sappiamo resistere e di cui faremmo una scorpacciata. Siamo sicuri che per molti a questa descrizione corrisponderà la crema pasticcera. Chi, d’altronde, riuscirebbe a fermarsi davanti a un vassoio di deliziosi cannoli? Immaginiamo ben pochi. Questo ingrediente è così goloso che probabilmente lo si vorrebbe avere sempre a portata di mano, o meglio, di bocca. Eppure, preparare una buona crema pasticcera anche a casa non sarebbe così difficile. Sempre che seguiamo i consigli di chi ne sa più di noi.

Se abbiamo tante uova nel frigo cuciniamo la crema che ha fatto impazzire il web

La ricetta di oggi è perfetta per utilizzare le tante uova che stiamo conservando nello sportello del frigo. Per far diventare la crema ancora più densa, consigliamo di prepararla almeno 4 ore prima di gustarla. Gli ingredienti necessari sono pochi e si trovano con facilità al supermercato. Ecco cosa ci serve per circa 750 g di prodotto:

500 g di latte;

130 g di zucchero bianco;

7 tuorli;

40 g di amido di riso;

mezza scorza di limone;

2 baccelli di vaniglia.

Prima di iniziare a cucinare, mettiamo una ciotola di vetro nel freezer; ci servirà alla fine. Fatto questo, versiamo il latte in un tegame, poi aggiungiamo semi e baccelli della vaniglia tagliati a pezzetti. Togliamo la scorza al limone, tenendo solamente la parte gialla, e la uniamo agli altri ingredienti. Cuociamo il composto, fino a farlo bollire. Ogni tanto ricordiamoci di mescolare.

A questo punto prepariamo un secondo tegame in cui versiamo tuorli, amido di riso e zucchero. Amalgamiamo tutto alla perfezione con una frusta, cercando di ottenere una crema omogenea e liscia. Quando il latte messo a scaldare in precedenza avrà raggiunto il bollore, potremo travasarlo nel composto coi tuorli, a più riprese e con un colino. Mescoliamo tutto, poi mettiamo il contenitore un’altra volta sul fuoco e facciamo addensare la crema, girandola costantemente con la frusta.

Una volta pronta ci basterà versarla nel tegame che avevamo lasciato nel congelatore, per farla diventare fredda più velocemente. Infine, diamo un’ultima mescolata decisa per far scendere la temperatura sotto il punto di cottura. Adesso la nostra crema è finalmente pronta all’uso. Tante uova nel frigo? Problema risolto, con la specialità della casa.

Come ammorbidire una crema troppo dura

Prolungando eccessivamente i tempi di cottura o esagerando con le dosi di amido, può capitare di ottenere una crema piuttosto compatta. Per recuperarla possiamo servirci di un trucchetto semplicissimo che potrebbe renderla addirittura migliore. Innanzitutto, dovremo versarla in una ciotola abbastanza larga. Poi prenderemo il nostro frullatore a immersione e lo azioneremo a una velocità bassa. In poco tempo la crema dovrebbe ammorbidirsi a sufficienza e potremo utilizzarla nelle nostre preparazioni.