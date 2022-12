Basta thermos puzzolenti, per eliminare l’odore di caffè anche dal tappo basta questo semplice trucco

Eliminare una volta per tutte l’odore di caffè dal thermos non è semplice. Si ripresenta sempre nonostante i nostri migliori tentativi. Ma scopriamo ora una tecnica che molti non conoscono per eliminarlo per sempre.

Tutti adoriamo il buonissimo profumo di caffè, specialmente quello sprigionato da uno ancora caldo. L’aroma pungente è ciò che dà alla bevanda una delle sue più grandi attrattive. Ma lo stesso profumo può diventare una vera seccatura se stiamo cercando di liberarci dell’odore di caffè da un thermos, una tazza termica o da un contenitore. Come possiamo pulire alla perfezione un thermos, una bottiglia o una tazza termica evitando che il contenuto prenda odore di caffè? Serve un trattamento particolare. Vediamo come procedere.

Attenzione al tappo

Spesso a impregnarsi dell’odore di caffè non sono le pareti del thermos vero e proprio ma il tappo, in particolare la guarnizione. Per eliminare l’odore del caffè dobbiamo assicurarci che il tappo sia completamente pulito e libero da residui. Se possibile, cerchiamo di rimuovere la guarnizione per lavarla in acqua con detersivo per i piatti. Se non si può rimuovere, muniamoci di spazzola per i piatti, o anche di un vecchio spazzolino, e puliamo energicamente la guarnizione e tutto il tappo. Una volta pulito per bene il tappo possiamo passare alla pulizia del thermos vero e proprio.

Basta thermos puzzolenti, per eliminare l’odore di caffè utilizziamo il bicarbonato

Per prima cosa dobbiamo pulire l’interno del thermos. Attenzione: mettere una goccia di sapone per i piatti all’interno e shakerare non è abbastanza. Muniamoci di spazzola per i piatti e olio di gomito per eliminare in maniera meccanica qualunque residuo di caffè. Una volta terminata questa fase possiamo passare all’eliminazione dell’odore vera e propria. Riempiamo il thermos fino a un terzo di acqua calda, aggiungiamo un cucchiaio abbondante di bicarbonato, tappiamo e scuotiamo il thermos, non troppo energicamente. Ora lasciamolo riposare per una notte intera.

Facciamo asciugare il thermos al sole

Basta thermos puzzolenti, per eliminare l’odore di caffè possiamo usare una semplice tecnica. Trascorsa la nottata con il bicarbonato, svuotiamo e sciacquiamo il thermos. Poi occorre esporre il thermos al sole. Il sole è un alleato fondamentale per rimuovere gli odori da qualsiasi oggetto, anche da vestiti, lenzuola, asciugamani e coperte. E funziona anche per il thermos.

Lasciamolo quindi esposto al sole per qualche ora, fino a quando sarà completamente asciutto. I raggi solari aiuteranno a rimuovere anche le ultime molecole odorifere e il nostro thermos tornerà come nuovo.