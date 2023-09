Tante ricette pronte in 15 minuti con pochi ingredienti più qualche consiglio per fare una spesa intelligente

Consigli per una spesa intelligente-Foto da imagoeconomica

Il massimo del gusto con il minimo dello sforzo e della spesa: scopri i piatti perfetti per una cena last minute.

Se già non ti piace cucinare quando hai tempo per farlo, ovvero nel weekend, certamente diventa un impegno ancor più gravoso durante la settimana.

Rientri stanca dal lavoro, devi ancora portare fuori il cane o stirare e soprattutto non hai niente da utilizzare per una cena quantomeno decente.

Insomma, oltre a tutte le altre faccende ancora insolute, devi anche passare a fare la spesa prima di rientrare a casa.

Con il rischio di perderti poi tra gli scaffali del supermercato alla ricerca di offerte imperdibili, spendendo più tempo e soldi del previsto.

Per questo è importante fare una spesa intelligente, che possa agevolarti anche quando ti sembra di non avere nulla per cucinare.

Di seguito, ti suggeriamo inoltre tante ricette pronte in 15 minuti con pochi ingredienti perfette da preparare a cena quando rientri all’ultimo minuto.

Sicura di fare la spesa nel modo giusto?

Per riuscire a risparmiare tempo e soldi nella preparazione di pranzi e cene settimanali è fondamentale fare una buona spesa nel weekend.

Largo innanzitutto alle verdure di stagione da gustare fresche o da tagliare a tocchetti e congelare per avere sempre un contorno di scorta.

Lo stesso ragionamento si può fare anche con tagliati di carne o pesce utili per avere a portata di mano un secondo light ed equilibrato.

Infine, anche ingredienti come le uova o le patate non dovrebbero mai mancare in cucina perché sono molto versatili.

Tante ricette pronte in 15 minuti con pochi ingredienti facilissime e adatte a tutti i tipi di palato

Partiamo innanzitutto dalle ricette con la carne di pollo: è leggera e si presta a moltissimi abbinamenti.

Tra le preparazioni più interessanti, il classico petto di pollo al latte oppure le sovracosce da presentare con carote al curry.

In alternativa, è veloce da cucinare anche il pollo alle mandorle accompagnato da zucchine aromatizzate alla menta.

Anziché le solite uova sode o strapazzate potresti provare le uova al tegamino sul prato, ovvero servite su un’insalatina di broccoli.

A tal proposito, consigliatissima anche la pizza di pane con broccoli, uvetta e pinoli.

In alternativa, puoi optare per una golosa torta salata da farcire con ingredienti a prova di freddo come gorgonzola e bacon.

Se invece preferisci rimanere sul semplice, potresti realizzare delle patate in crosta di parmigiano o un’insalata con noci, feta e pere al miele.