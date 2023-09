3 libri per spiegare ai bambini il risparmio, i soldi e la crisi senza noia o tristezza

Una sana educazione finanziaria andrebbe sicuramente insegnata a scuola ma purtroppo i programmi formativi sono già molto fitti e difficilmente si riescono a portare a termine. Soprattutto ci sono parole come risparmio, crisi, mutuo che sono pronunciate spesso in famiglia ma risultano molto difficili da spiegare ai più piccoli. Ecco alcuni libri che possono aiutare genitori ed educatori nel compito di introdurre i bambini alla piccola economia di base.

3 libri per spiegare ai bambini il risparmio, i soldi e la crisi: iniziamo con Il Salvadanaio di Arianna

L’autore del libro di cui ci accingiamo a parlare, Leopoldo Gasbarro ha saputo scrivere un libro semplice e piacevole per un tema che facile di certo non è. Il giornalista ha sicuramente messo a frutto l’esperienza avuta in tanti incontri nelle scuole perché le domande che la protagonista Arianna pone al papà rappresentano i classici e spontanei dubbi dei bambini di 10 anni.

Questa è l’età in cui si desidera tutto, il cellulare più bello visto nelle pubblicità, il vestito all’ultima moda della compagna di scuola. Ai continui “Papà, me lo compri”, il padre di Arianna deve rispondere spiegando con esempi pratici e semplici cos’è la crisi, la liquidazione e la svendita, la deflazione, il ruolo delle banche etc. Consigliato ai ragazzi da 10 anni in poi per capire i concetti base dell’economia e comprendere anche quando non bisogna fare capricci per acquisti inutili. Libro edito da Mondadori, “Il Salvadanaio di Arianna” costa 4,99 € in formato ebook.

“Consumi: la guida per non farsi incantare”

Il Barbagianni Editore propone un ottimo libro illustrato scritto dalla giornalista francese di Le Monde Guillemette Faure ed tradotto in lingua italiana. La storia inizia con 4 ragazzini che stanno preparando il proprio banco per il mercatino locale. Sorge spontanea la domanda: “perché abbiamo accumulato tante cose che non ci servivano?”.

Grazie all’aiuto di un vecchio negoziante scopriranno molte astuzie del marketing e della pubblicità come il posizionamento dei prodotti negli scaffali, il packaging che attira l’attenzione etc.. Il libro fornisce vere e proprie dritte per non essere ingannati e a gestire meglio se stessi e le proprie risorse. I bambini apprezzano molto questa piccola sfida e a partire dai 10 anni riescono a cogliere perfettamente il senso della narrazione. Disponibile sul sito della Casa Editrice a 17,50 € oppure in offerta su Amazon a 16,62 €.

Per i più piccoli: Monet e Tina, il mio primo libro di economia

Divertente libro pop-up, con parti che si possono staccare, Monet-Tina è un libro che offre un’introduzione al denaro per i più piccoli. Fin da bambini abbiamo, infatti, a che vedere con i soldi: per comprare il gelato all’oratorio, per mettere da parte la paghetta se siamo stati bravi oppure per fare un regalo a mamma e papà. È proprio questo che stanno per fare i due simpatici topini protagonisti della storia.

Monet e Tina vogliono comprare per la mamma un cappello di paglia per il compleanno ma al negozio gli viene chiesto di pagare e non hanno soldi. Sicuramente un posto dove ci sono molti soldi è la banca, la prossima tappa dei fratellini. Qui però scopriranno che la banca non è una fabbrica di denaro che tutti possono chiedere ed avere. Prima bisogna guadagnarli. Ecco che i topini vanno al supermercato per cercare un piccolo lavoro e guadagnare quanto necessario per acquistare il regalo alla mamma. Bella idea anche il salvadanaio in cartone da staccare e montare. Edito da Il Castello Group, il libro ha un prezzo di 14,90 € ed è adatto dai 5 anni in poi.

Ecco 3 libri per spiegare ai bambini il risparmio, i soldi e la crisi senza noia o tristezza.

Lettura consigliata

