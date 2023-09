Sconti Zara autunno 2023: pantaloni a 15,95 euro, maglioni e giacche a 25 euro. Ecco i capi furbi da indossare anche in inverno

Non solo nuovi arrivi, per la stagione autunnale Zara ha messo in campo anche una serie di special prices, molto graditi alle donne. Difatti, stiamo parlando di capi d’abbigliamento perfetti da indossare in questi giorni, ma che sono sfruttabili anche durante l’inverno. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il colosso di fast fashion e di fama mondiale, targato Zara, continua a raccogliere consensi. Un marchio che fattura milioni e che ogni anno conquista il cuore di moltissime donne. Il motivo? Gli abiti che Zara propone racchiudono non solo le tendenze del momento ma mirano alla velocità d’acquisto. Il continuo rifornire gli store di capi sempre diversi spinge i consumatori ad acquistare in fretta. E dopo i 5 capi più venduti della stagione e i trench più in voga che stanno letteralmente andando a ruba, vediamo cosa ci propone Zara nella sezione “special prices.

Sconti sui jeans fino al 46%

Partiamo con un ever green: un bel paio di jeans! Attenzione, perché scovare capi nella sezione saldi non significa necessariamente acquistare pezzi di collezioni passate. È il caso dei pantaloni in demin che si indossano praticamente sempre! Tra “gli sconti Zara, autunno 2023” sono molteplici, infatti, i modelli di jeans di tendenza. Tra tutti, segnaliamo i jeans TRF Flare con vita media ed effetto full length. Il modello si presenta con 5 tasche, effetto slavato, orlo a campana. La chiusura è frontale con cerniera e bottone metallico. Il suo costo è di 15,95 euro, al posto di 29,95 euro. Con uno sconto del 46%.

Blazer e maglioni, ecco gli sconti Zara dell’autunno da non farsi scappare

Tra i blazer, spunta un’occasione imperdibile! Sta spopolando il blazer cropped. Un modello corto, a collo alto e a maniche lunghe con le spalline. Il blazer in questione presenta una tasca a filetto. La chiusura è frontale incrociata e con dei bottoni nascosti. Il suo costo è di 15,95 euro invece che 49,95 euro. Con uno sconto del 48%.

Continuiamo con un maglione con scollo rotondo e volant sulle spalle. Il modello presenta le maniche svasate e una chiusura posteriore con apertura e bottone. Il suo prezzo è di 19,95 euro invece che 39,95 euro. Lo sconto, in questo caso, è del 50%.

Terminiamo con il reparto gilet imbottiti water repellent. Si presentano con collo alto che si può regolare con il laccio elastico e stopper. Le tasche sono applicate nella parte anteriore del capo. L’orlo è regolabile con i lacci abbinati, tono su tono. La chiusura è frontale e i bottoni sono a pressione. Il suo costo è di 25,95 euro, invece che 49,95 euro.