Come diminuire il costo della spesa settimanale con queste ricette del riciclo: sembrano piatti stellati ma sono facilissime

Risparmiare sui pasti e le cucinate è più facile con questi piatti del riciclo facili anche per i principianti.

Quante volte ti è capitato di fare tardi in ufficio e non riuscire quindi a trovare un supermercato aperto per fare la spesa per cena?

Per fortuna, esistono i servizi di consegna a domicilio che ti permettono di ordinare quello che vuoi senza pensare di sporcare piatti, pentole e posate.

È anche vero però che spesso siamo un po’ troppo pigri e non abbiamo voglia di cucinare con quello che già abbiamo a disposizione.

Due le conseguenze: si sprecano gli avanzi e molto spesso anche ingredienti dimenticati sul fondo della dispensa o del frigorifero.

Questo si traduce in uno spreco alimentare e in un’inutile spesa aggiuntiva quando invece si potrebbe tranquillamente risparmiare.

Al contrario, come diminuire il costo della spesa settimanale con queste ricette del riciclo sfiziose e anche molto semplici da realizzare.

La nuova vita degli avanzi

Cominciamo da un ingrediente che non manca praticamente mai in cucina: il pane.

Tanti ne comprano in grande quantità e lo surgelano così che ad ogni pasto è sufficiente una passata in forno prima di metterlo in tavola.

Ma c’è anche chi è abituato a comprare pane fresco ogni giorno, lasciando quello del giorno prima a seccare.

Il pane raffermo, però, non va sprecato: puoi semplicemente grattugiarlo per fare le panature ma anche farlo diventare protagonista di tante ricette.

Un esempio? Gli gnocchetti di pane in brodo di prosciutto, ottimi tra l’altro anche per riciclare il salume avanzato.

Oppure potresti cucinare delle polpettine con pane, piselli e avanzi di formaggio da tuffare nel sugo di pomodoro per renderle ancora più golose.

E con il pane raffermo si fa anche la torta paesana da arricchire con uvetta, cioccolato fondente e accompagnare con una pallina di gelato.

Come diminuire il costo della spesa settimanale con queste ricette che non ti aspetti

Altro ingrediente sempre presente in cucina sono le patate, da fare in tantissimi modi: fritte, al forno, gratinate, ripiene e in cento altri modi.

Per quanto riguarda gli avanzi di altre verdure, utilizzali per sfiziose polpette, medaglioni o torte salate e accompagna con salsa al formaggio.

Gli albumi d’uovo sono invece perfetti per una frittatina veloce e, soprattutto, leggera da impreziosire con erbe aromatiche a piacere.

Infine, con gli avanzi di pasta e riso della domenica cosa fare? Una frittata alla carbonara, un risotto al salto o dei classici supplì.