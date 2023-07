Tante fragole in casa? Con 5 ricette facili e veloci eviti di sprecare soldi e annoiarti con la solita macedonia

Se hai in casa molte fragole, ed è difficile consumarle tutte così al naturale, ti suggeriamo alcune golose idee per preparare dolci senza cottura e dessert freschissimi perfetti per la stagione.

Le fragole sono un frutto di questo periodo. D’altra parte, l’estate è la stagione più ricca e golosa per quanto riguarda frutta e verdura! Rosse e carnose, le fragole costituiscono una vera tentazione quando le vediamo sul banco del mercato o nel frigorifero del supermercato. Tra l’altro, sono ricche di ottime proprietà nutrizionali. Povere di calorie, contengono tanta vitamina C. Inoltre, le possiamo consumare in tanti modi diversi. In qualunque modo si scelga di utilizzarle, le fragole vanno lavate con molta cura. Semplicemente risciacquarle sotto l’acqua, infatti, non basta. Serve una pulizia più profonda che riesca ad eliminare ogni traccia di sporco e di impurità.

Le fragole sono un prodotto piuttosto delicato. L’ideale è consumarle il giorno stesso dell’acquisto. Quando si fa la spesa, però, a volte ci si lascia prendere la mano e, complici magari anche buone offerte, si compra più del necessario. Buttare il cibo però è sempre un gran peccato.

Tante fragole in casa? Scopri queste 5 ricette facili e veloci

Di solito, le fragole si consumano al naturale, semplicemente tagliate a tocchetti e condite con succo di limone e un poco di zucchero. Alcuni le aggiungono a pezzi in una fresca macedonia mista. Come già detto, le fragole sono un frutto assai versatile. Per questo, se ne abbiamo tante da smaltire, le possiamo utilizzare per fare tante golose prelibatezze. Vediamo insieme alcune idee facilissime e poco impegnative.

Anzitutto, per gli appassionati del tiramisù, le fragole sono un ottimo ingrediente per farne una fresca versione alla frutta. Basterà mescolare nella crema tanti piccoli pezzetti di fragola e intingere i biscotti nel succo di fragola, allungato con acqua. Per una nutriente, quanto golosa, merenda, niente di meglio poi che un buon frappè!

3 dessert freschissimi con le fragole pronti in 5 minuti

Con il caldo dell’estate, anche i più golosi vanno alla ricerca di qualcosa di fresco. Per preparare una spuma di fragole, basta semplicemente mettere nel frullatore 400 g di fragole congelate insieme a 100 g di zucchero a velo. Montare poi 50 g di albumi a neve fermissima ed unirli alle fragole frullate mescolando con movimenti dal basso verso l’alto. Mettere la spuma in freezer per mezz’ora, ricordandosi di girare con un cucchiaio ogni 10 minuti circa.

Ancora più semplice la ricetta del sorbetto alle fragole. Per prima cosa bisogna far sciogliere 70 grammi di zucchero in 160 ml di acqua. Nel frattempo, frullare 500 g di fragole ed infine aggiungere lo sciroppo di zucchero raffreddato e il succo di un limone. Frullare ancora e mettere la crema ottenuta in freezer per almeno 2 ore, girandola ogni 20 minuti.

E se alla torta non si può rinunciare perché c’è un compleanno in vista, la soluzione ideale è una freschissima cheesecake senza cottura. La base è fatta di biscotti secchi amalgamati con burro fuso, e la farcia con fragole frullate, formaggio fresco a piacere e gelatina in fogli per dare consistenza. Dunque, hai tante fragole in casa? Prova subito queste 5 ricette facili e veloci! Ricorda inoltre che le puoi anche congelare o conservare fino a 2 settimane.