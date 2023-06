Parmigiana fresca, leggera e facile da realizzare. La versione estiva e poco calorica del piatto preferito da Scarlett Johansson

La parmigiana di melanzane è un classico piatto italiano che anche l’attrice Scarlett Johansson ama moltissimo. In estate, però, è un po’ pesante e troppo calorica… Perché allora non farne una versione più fresca e leggera adatta proprio per questo periodo?

L’Italia è nota in tutto il Mondo per la sua cucina. Tutti ce la invidiano. Quando vengono in vacanza nel Bel Paese, gli stranieri si fanno conquistare anche dalla buona tavola e non solo dalle meraviglie del nostro Paese. È fuor di dubbio che la gastronomia italiana è estremamente varia. Riesce ad accontentare i gusti di tutti. Inoltre, da Nord a Sud, ogni Regione ha proprie tipicità. Anche Vip e attori impazziscono per le pietanze italiane. L’attrice Scarlett Johansson, ad esempio, va matta per la parmigiana di melanzane.

La disputa sulle origini della parmigiana di melanzane

Tutti sappiamo in cosa consiste la parmigiana. Un sorta di pasta al forno composta da strati in cui si alternano fette di melanzane fritte, sugo di pomodoro e mozzarella. Ognuno, poi, ha le sue varianti. C’è infatti chi aggiunge anche il prosciutto cotto o delle polpettine minuscole, e chi, ancora, oltre alla mozzarella, spolverizza il tutto con del formaggio grattugiato. In ogni caso, ci sono ben 3 zone d’Italia che si contendono le origini di questo piatto importante e assai goloso. Nello specifico, la Sicilia, Napoli e Parma.

Le origini sicule sono da ricondurre all’introduzione della melanzana da parte degli Arabi nel XV secolo. Tuttavia, la prima testimonianza storica su questo piatto è contenuta nel “Cuoco galante” scritto da Vincenzo Corrado, cuoco pugliese che, nel ‘700, lavorava presso le più importanti famiglie aristocratiche di Napoli. Le origini parmensi, invece, fanno chiaramente riferimento all’utilizzo del Parmigiano (da cui il nome), che poi i napoletani avrebbero sostituito con la mozzarella.

Parmigiana fresca, leggera e facile da realizzare

Origini a parte, una cosa è certa: la parmigiana è un piatto davvero molto goloso. Purtroppo, però, è anche una pietanza molto impegnativa e calorica, vista la presenza della verdura fritta. Ma, con un po’ di fantasia, è facile trasformare dei grandi classici della cucina in una versione fresca e più leggera, perfetta per l’estate. Vediamo quindi insieme come fare una bella parmigiana di melanzana perfetta per l’estate. Anzitutto, anziché friggere le melanzane, le dovremo grigliare. Per comodità, possiamo utilizzare anche quelle surgelate. Una volta pronte le nostre fette di melanzana grigliata, possiamo cominciare a comporre il piatto.

Al posto del classico sugo di pomodoro, possiamo condire le verdure con del semplice pomodoro fresco, tagliato a piccoli cubetti. Irrorare il tutto con del buon olio EVO, un pizzico di sale e foglie di basilico fresco spezzettate a mano. Per quanto infine riguarda il formaggio, si consiglia di utilizzare un formaggio fresco a piacere. Ottimi la mozzarella o del primo sale. Indicata per la versione estiva del piatto anche della ricotta o del formaggio fresco, da spalmare qua e là sui vari strati. Questa parmigiana fresca, leggera e facile da realizzare non va neppure in forno. Va anzi conservata in frigorifero e lasciata a temperatura ambiente un quarto d’ora prima di servire. Si consiglia di preparare questo piatto anzitempo, in modo che i sapori degli ingredienti riescano ad amalgamarsi fra loro per bene.