Il Capricorno e 3 segni inizieranno luglio alla grande: la Luna Piena e Giove promettono quattrini e investimenti fortunati

Inizia oggi la prima settimana piena di luglio e per quattro segni zodiacali c’è davvero da festeggiare. La Luna Piena in Capricorno e un Giove super positivo porteranno bellissime notizie per il conto in banca. Cogliere le occasioni che si presenteranno sarà fondamentale per una seconda metà dell’anno da urlo.

Giugno è stato un mese decisamente ballerino dal punto di vista astrale e meteorologico. Luglio, invece, si annuncia pieno di sole, belle novità e un mucchio di quattrini che pioveranno nelle tasche di quattro fortunatissimi segni zodiacali. L’oroscopo della prima settimana piena del mese annuncia che il Capricorno e 3 segni inizieranno luglio alla grande. Se siamo nella top 4 dei segni baciati dalla Luna Piena e da Giove vivremo sette giorni che indirizzeranno in positivo il resto del 2023.

Il Capricorno farà un mucchio di soldi questa settimana

Nella vita dei Capricorno la realizzazione economica e professionale vengono prima di tutto. Questo nonostante il fatto che proprio il Capricorno sia uno dei segni meno fortunati al gioco in assoluto. Questa settimana, però, la ruota girerà in maniera decisiva.

La Luna Piena nel segno porterà fortuna e incassi inaspettati sotto forma di rimborsi e gli investimenti fatti negli scorsi mesi porteranno enormi dividendi. E tra pochi giorni arriverà anche Marte a dare man forte sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Un periodo davvero d’oro.

Oroscopo settimanale pieno di novità per Sagittario e Vergine

L’oroscopo della settimana che inizia oggi sarà decisamente positivo anche per la Vergine e il Sagittario. Pochi giorni fa avevamo segnalato la Vergine come uno dei segni destinati a trovare l’amore in questo mese. Per i nati sotto questo segno le belle novità non si fermano alla vita sentimentale. Ci saranno delle sfide professionali da affrontare e delle scelte economiche da fare. I Vergine riusciranno a superare tutto con il massimo successo e troveranno partner lavorativi con cui mettere in piedi un nuovo progetto estremamente ambizioso.

Voto 10 e lode per i prossimi sette giorni del Sagittario. Gli arcieri zodiacali sono sulla cresta dell’onda e avranno enorme fascino e capacità comunicative. Tra le persone che incontreranno ce ne sarà una che cambierà per sempre la storia lavorativa. Una persona che farà un’offerta economica impossibile da rifiutare.

Il Capricorno e 3 segni inizieranno luglio alla grande: Giove sarà l’astro guida della fortuna dei Pesci

Finalmente splende il Sole di luglio sulla vita dei Pesci. I Pesci sono stati martoriati dagli eventi nei giorni di inizio estate. Per fortuna il brutto periodo è destinato a finire. Da martedì i nati in questo segno avranno dalla loro Saturno e Giove.

Il primo diraderà i dubbi e farà chiarezza sulla strada professionale da prendere nei prossimi mesi. Il secondo è l’astro della fortuna e potrebbe regalare ai Pesci una vincita al gioco con cui porre le basi per un futuro radioso.