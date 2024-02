Warren Buffett è il CEO di Berkshire Hathaway nonché uno degli uomini più ricchi al Mondo. È noto non solo per le sue formidabili strategie di investimento, che gli hanno permesso di accumulare un patrimonio di inestimabile valore, ma anche per la sua filosofia. Infatti, Buffett è autore di diverse opere che illustrano anche la mentalità che un buon investitore deve avere per fare successo e acquisire la libertà finanziaria. Cerchiamo di riassumere la sua filosofia in pochi punti chiave che potranno essere utili a chi vuole guadagnare più soldi investendo nei mercati finanziari.

Sapere come investire non conta molto se non si ha la giusta mentalità. Infatti, spesso i trader si fanno cogliere dall’emotività e finiscono per prendersi rischi inutili o al contrario per guadagnare meno di quanto avrebbero potuto fidandosi di più del proprio piano operativo.

Imparare dai migliori può essere di grande aiuto a capire qual è il mindset di un investitore vincente e soprattutto ad applicarlo. Proprio per questo vedremo 3 punti chiave della filosofia di investimento di uno degli uomini più ricchi al Mondo, che ha accumulato la propria fortuna anche grazie a geniali operazioni di trading.

3 punti chiave della filosofia di investimento di Warren Buffett

La prima regola di Warren Buffett è “non perdere mai denaro”, mentre la seconda è “non dimenticare mai la regola 1”. Ma cosa vogliono dire queste due frasi? Chiaramente, non perdere soldi è ciò a cui tutti i trader dovrebbero auspicare ma a conti fatti è molto difficile.

Buffett, tuttavia, vuole sottolineare l’importanza di proteggere il proprio capitale quando si investe. Ricordiamo inoltre che egli è un seguace della filosofia del value investing, che prevede l’acquisto di titoli sottovalutati, che contribuiscono a minimizzare il rischio e massimizzare il profitto degli investimenti.

Circondarsi di persone da cui si può imparare

Un’altra delle frasi più famose di Warren Buffett è: “è meglio uscire con persone migliori di te. Scegli i colleghi il cui comportamento è migliore del tuo e andrai in quella direzione”. Se si vuole diventare delle persone vincenti o migliorare la propria mentalità è bene non temere il confronto con chi occupa una posizione migliore. Molti, infatti, lo evitano per timore di riconoscere le proprie debolezze.

In realtà, solo in questo modo si può crescere e capire come migliorare sia da un punto di vista umano che da quello economico.

