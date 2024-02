Sembrano davvero inarrestabili questi mercati. Nulla li ferma. Eppure cosa è cambiato rispetto ai mesi scorsi? Forse qualcosa di peggio rispetto alle attese della maggiornaza degli investitori. I mercati nel 2022 scesero perchè si riteneva che il rialzo dei tassi avesse portato a una recessione economica. Infatti, la curva dei rendimenti con i tassi a breve maggiori di quelli a lungo, dava indicazioni in merito. Nel 2023 invece, i tassi sono stati portati dalla Banca centrale europea al 4,5% e dalla Federal Reserve al 5,25/5,50%. Da quel momento in poi , mentre i mercati sono letteralmente volati con un rendimento annuale superiore al 20%, molti hanno iniziato ad auspicare a più tagli dei tassi. Lo stesso Jerome Powell nel meeting di dicembre aveva ventilato la possibilità di più tagli dei tassi nel corso del 2024. Frattanto, i dati macroeconomci contingenti e predittivi, hanno allontanato questa ipotesi. Ci saranno o no i tagli dei tassi? Frattanto i mercati da inizio anno continuano a salire mentre si svvicina il nostro primo setup annuale nero del 7 marzo. Top rilevante in formazione? Dove andranno ora i mercati? Proiezioni fino al mese di giugno.

Come sarà il mese di marzo?

Nelle serie storiche dal 1898 ad oggi, abbiamo strovato molto spesso questo mese come top o bottom annuale. Per il quarto anno presidenziale americano abbinato al quarto anno del decennio, la probabilità è che nella prima decade del mese venga toccato un punto rilevante (un massimo?) e che poi fino a giugno si possa assistere a una fase laterale ribassista. A questo punto i nostri strumenti predittivi iniziano ad indicare la possibilità che i mercati nei prossimi 3 mesi possano anche ritracciare del 7/10% e andare in alcuni casi a ritestare i minimi annuali prima di riprendre la strada rialzista di lungo termine.

Dove andranno ora i mercati? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 27 febbraio ha registrato i seguenti prezzi di chiusura:

Dax Future

17.635

Eurostoxx Future

4.893

Ftse Mib Future

32.690

S&P500

5.069,76.

La tendenza in corso è saldamente rialzista, e questa cambierà solo se assisteremo a chiusure di sedute giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

17.055

Eurostoxx Future

4.755

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.938.

Per il momento notiamo una compressione dei range giornalieri. Si potrebbe preparare una fase di esplosione di momentum. Al rialzo o al ribasso? Riteniamo che si possa giungere al 7 marzo con un amassimo, poi si vedrà come realmente si muoveranno i prezzi.

