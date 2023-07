3 piante da esterno che resistono a sole e freddo, crescono velocemente e colorano il giardino

Ci sono piantine che non soffrono l’afa e nemmeno le basse temperature. Sono perfette per l’esterno della casa, grazie alle fioriture generose. In più, godono di una crescita rapida che ti permette di riempire in poco tempo il giardino di colori. Vediamo gli esemplari che consigliano gli esperti del pollice verde.

Quando arriva la bella stagione sbocciano i fiori più belli. Purtroppo, spesso la fioritura dura pochi mesi perché il gelo invernale toglie ogni energia. Per questo, ci vorrebbe un vegetale che sappia tenere testa a ogni condizione climatica. Per fortuna, abbiamo individuato 3 piante da esterno che resistono a sole e freddo, decorative anche su balconi e terrazzi. Ti piaceranno, perché sono coloratissime e non richiedono troppe attenzioni nella cura. Così che il tuo giardino possa diventare una piccola opera d’arte lussureggiante.

3 piante da esterno che resistono a sole e freddo: il sedum

Se gli impegni ti rubano gran parte del tempo, il sedum è la piantina che farà al tuo caso. Si coltiva facilmente e si presenta in diverse specie. Alcune sono ideali per arricchire i giardini rocciosi, altre si addicono bene a far compagnia alle fioriture autunnali. Da buona pianta grassa, ha un’elevata resistenza al caldo torrido e alla siccità.

In inverno sa sopportare i rigori, soprattutto se il terreno in cui la si pianta drena correttamente l’acqua. Con le giuste attenzioni potremo veder sbocciare tanti fiorellini variopinti, raccolti a grappolo o pannocchia. Si va dai toni del bianco e crema fino al rosso porpora e violetto.

L’abelia

Non sai se seminare in piena terra o dentro un vaso? L’abelia risolverà ogni problema. Questo arbusto dalla chioma variegata è molto versatile e tiene testa alla calura estiva, così come al gelido inverno. La sorpresa più grande la regala a metà estate, quando sboccia con meravigliosi fiori a campanula.

Se la pianti direttamente nel terreno, sistemala in una buca di circa 30 cm riempita con sabbia e argilla espansa. Quindi, aggiungi uno strato di terriccio misto a concime organico. In alternativa, scegli un contenitore di forma rettangolare che sia abbastanza largo e profondo mezzo metro. Quando fuori ci sono pochi gradi, proteggi la tua piantina con una buona pacciamatura.

La weigelia

In perfetta simbiosi coi raggi del sole si trova anche la weigelia, o veigelia. Il poco impegno che richiede nella cura la rende amata un po’ da tutti. Come le altre due, guadagna centimetri rapidamente, arrivando fino a 5 metri d’altezza. Questa sua caratteristica le rende adatta alle siepi, ma non sfigura nemmeno nelle aiuole.

I fiori bianchi e rosa sono una goduria alla vista e pure all’olfatto, visto il profumo che emanano. Freddo e vento non la fanno vacillare, ma presta attenzione se vivi vicino al mare: la salsedine è un suo nemico.