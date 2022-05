In estate, meno vestiti si indossano meglio é. Gli indumenti che si incollano sulla pelle a causa del sudore creano una sensazione fastidiosissima.

Per questo è meglio scegliere abiti leggeri e traspiranti, anche per le scarpe vale lo stesso discorso. Molte persone, per questo motivo, optano per le scarpe aperte, più comode e fresche di quelle chiuse e adatte anche a chi ha i piedi gonfi.

Le scarpe aperte, poi, diminuiscono il problema del sudore e così anche quello della puzza di piedi. A tal proposito, ricordiamo che per eliminare il problema della puzza dei piedi dovremmo utilizzare le bucce degli agrumi.

Pur portando questi benefici, però, le scarpe aperte possono creare anche un disagio, molto evidente, ovvero il mostrare i talloni screpolati o pieni di calli. Abbiamo tutti presente quella brutta immagine dei talloni bianchi, secchi e tagliati, davvero poco piacevoli da guardare.

Per questo motivo, sarà meglio correre ai ripari da ora e cercare di migliorare da subito la situazione dei nostri piedi. Per farlo, ci serviranno solo 2 prodotti naturali.

Talloni screpolati e calli dolorosi saranno solo un brutto ricordo grazie a questi 2 metodi d’oro estremamente efficaci e naturali

Per risolvere questo problema, molte persone utilizzano l’aceto. Questo é certamente uno dei prodotti naturali più utili per migliorare la secchezza dei piedi, ma comporterebbe un unico grande problema. Se, infatti, mettessimo dell’aceto sui nostri talloni tagliati e screpolati, sentiremmo un bruciore pazzesco.

Per questo, sarà meglio utilizzare il miele, un vero toccasana per la pelle secca. È particolarmente adatto, poi, per le zone del corpo più sensibili, perché é un prodotto estremamente naturale.

Ecco come usarlo per avere talloni come un bebè

Il primo metodo che sta spopolando e che ci restituirà talloni morbidi e liscissimi é la maschera al miele. Potremo prepararla direttamente a casa, utilizzando semplicemente del miele e dello zucchero.

Innanzitutto, dovremo massaggiare del miele sui nostri talloni, e lasciarlo agire per almeno 30 minuti. Dopodiché, dovremo prendere dello zucchero e massaggiare anche questo sui nostri talloni. Alla fine del massaggio, potremo risciacquare il tutto sotto l’acqua corrente.

Noteremo subito che i nostri talloni saranno liscissimi al tatto e belli da mostrare.

Il rimedio migliore per risolvere il problema dei calli

Un altro fastidiosissimo problema che affligge i piedi é quello dei calli. Quando diventano grandi e duri, fanno molto male e possono ostacolare anche la normale camminata.

Per questo problema dovremo creare un composto morbido mischiando una tazza d’acqua, 3 cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di limone. Dovremo, poi, massaggiare questa cremina morbida sui calli e lasciarla in posa per 20 minuti

Ripetendo questo procedimento regolarmente, noteremo che i talloni screpolati e calli dolorosi saranno solo un incubo appartenente al passato.

