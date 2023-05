Bresaola e grana, un’accoppiata perfetta. Ma sarà davvero così? L’opinione degli esperti non te l’aspetti proprio

Bresaola, grana e rucola è il piatto freddo tipico dei pranzi veloci. Leggero e ricco di gusto, sarà poi un piatto così tanto salutare? Seppur gustose, non sempre le tradizionali accoppiate di cibi sono altrettanto buone dal punto di vista nutrizionale. Analizziamo meglio il caso del carpaccio bresaola e grana.

Ci sono piatti che, da sempre, vengono proposti allo stesso modo e con specifici abbinamenti. Pensiamo ad esempio alla classica accoppiata di pomodoro e mozzarella, per creare una fresca caprese. Al latte con il caffè. Ed ancora al vitello condito con la salsa tonnata. Davvero buoni e gustosi. Li conosciamo così da sempre e li apprezziamo per la loro bontà senza porci troppe domande. Ma, dal punto di vista nutrizionale, come la mettiamo? Un altro grande classico dei pranzi veloci è il carpaccio di bresaola e grana, un’accoppiata perfetta. Un piatto freddo che propongono spesso anche nei bar e nei ristoranti per la pausa pranzo veloce. Una portata decisamente gustosa e leggera.

Le proprietà nutrizionali della bresaola

La bresaola è un salume crudo non affumicato. Viene prodotta con carne di manzo (la più diffusa), ma esiste anche di carne di cavallo e cervo. Molto rinomata è la bresaola della Valtellina, un prodotto Igp. Amatissima dagli sportivi e sempre inclusa nelle diete dimagranti, la bresaola è uno dei salumi più magri e più facili da digerire.

100 grammi di bresaola apportano circa 150 calorie, di cui 33 grammi di proteine e pochissimi grassi. Oltre ad essere un’ottima fonte di proteine di elevata qualità, contiene anche vitamine e minerali importanti, soprattutto le vitamine del gruppo B e la vitamina E, e poi zinco, fosforo e selenio. Nonostante tutti questi buoni aspetti, la bresaola è anche ricca di sale e di colesterolo che, tutti ben sappiamo, sono nemici per la salute del sistema cardiovascolare.

Le proprietà del Grana Padano

Il Grana Padano è un prodotto caseario gustoso, facile da digeribile e ricco di importanti nutrienti. In 100 grammi di Grana troviamo 33 grammi di proteine, 6 grammi di aminoacidi totali e 29 grammi di grassi. È un’ottima fonte di calcio e fosforo, importantissimi per la salute di ossa e denti. Molto buono anche l’apporto vitaminico, soprattutto di vitamine A e B2.

Essendo un formaggio stagionato, nel Grana c’è una percentuale minima di lattosio, che lo rende quindi adatto anche per chi soffre di questo tipo di intolleranza. Per tutte queste buone proprietà, il Grana è indicato a tutti, soprattutto ai bambini in fase di crescita, agli sportivi e alle donne in gravidanza.

Bresaola e grana, un’accoppiata perfetta. È meglio chiarire

Come già detto più sopra, la bresaola ha un alto contenuto di sale e colesterolo. Dal canto suo, il Grana Padano contiene 1,5 grammi di sale in 100 grammi. Inoltre, se la bresaola è un salume leggero, il valore energetico del Grana non è proprio light: quasi 400 kcal ogni 100 grammi.

Pertanto, se è vero che per certi aspetti bresaola e Grana sono alimenti dalle proprietà nutrizionali eccezionali, è altrettanto vero che hanno anche delle caratteristiche che li rendono inadatti per alcuni soggetti, specie per chi soffre di ipertensione o colesterolo alto. Consumati insieme, questi due alimenti sono delle vere e proprie “bombe” di sodio. Ciò non significa dover eliminare in toto questi alimenti. Anzi, sarebbe un errore date le loro buone proprietà. Ma evitare però l’accoppiata! La bresaola, ad esempio, potrebbe essere consumata insieme ad una fresca insalata mista, magari arricchita con una manciata di semi oleosi, ricchi di grassi buoni.