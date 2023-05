Polpette di carne al sugo morbide e che non si sfaldano mai! Benedetta Parodi le prepara così! E tu?

Le polpette al sugo? Un grande classico della cucina italiana tradizionale. Ogni donna custodisce la sua ricetta! Oggi, le prepariamo con Benedetta Parodi, giornalista e scrittrice che con la cucina ha creato la sua carriera. Ecco la ricetta da copiare subito.

Tonde e golose, le polpette con carne macinata sono un vero asso nella manica per chi ha i minuti contati, ma vuole servire una pietanza sfiziosa che riesce ad accontentare grandi e piccini in poche mosse. Tra le versioni più amate e ricercate sul web, le polpette di carne senza uova.

Le polpette sono facilissime da preparare, eppure l’errore è sempre dietro l’angolo. Dunque, si consiglia di conoscere tutti i segreti per addensare le polpette anche senza pane e per migliorare un impasto troppo molle o troppo asciutto. Perfette per festeggiare una domenica in famiglia, accompagnate da una fetta di buon pane casereccio (con cui fare la famosa “scarpetta”). Di seguito, la ricetta speciale proposta da Benedetta Parodi, per un secondo piatto più leggero che non rinuncia alla bontà.

Polpette di carne al sugo: la ricetta

Il segreto di Benedetta Parodi per delle polpette perfette, più leggere e che non si sfaldano? La cottura! Prima in padella e poi al forno.

Ingredienti

500 g di carne trita di manzo;

80 g di pomodori secchi;

50 g di olive taggiasche denocciolate;

250 ml di passata di pomodoro;

120 g di mozzarelline;

2 fette di pane in cassetta;

1 uovo;

100 g di parmigiano;

basilico q.b.;

olio extravergine, sale e pepe q.b.

Procedimento

Per realizzare le polpette si parte dai pomodori secchi. Tritare i pomodori (lasciarne qualche pomodorino secco da parte). Sminuzzare anche le olive taggiasche e tagliare le fette di pane a pezzetti piccoli. Mescolare questi ingredienti con la carne macinata. Successivamente, aggiungere anche l’uovo e circa la metà del parmigiano grattugiato. Mescolare energicamente per far amalgamare gli ingredienti. Poi, formare con le mani delle piccole sfere. Per evitare che le polpette si sfaldino facilmente, bisogna farle rosolare qualche secondo in una padella con un filo d’olio. Poi, versare la passata di pomodoro e aggiungere anche il sale e il pepe. Portare a bollore e poi trasferire tutto in una teglia.

A questo punto, aggiungere anche i pomodori secchi lasciati da parte precedentemente e le mozzarelline. Cospargere il tutto con il parmigiano rimasto e far cuocere in forno. Impostare il forno a 230 °C e far cuocere per circa 10 minuti. Infine, prima di servire, guarnire con qualche fogliolina di basilico fresco.