Vuoi allontanare le formiche da casa senza usare veleni? Ecco dei repellenti naturali consigliati dagli specialisti della disinfestazione

Con l’arrivo dei primi caldi eccole, indisturbate, le formiche. Queste piccole creature che ci fanno tanta simpatia possono diventare un vero problema se si infilano nella nostra dispensa. Possono causare danni a mobili e alimenti e risultare davvero molto fastidiose. Come allontanarle senza usare prodotti chimici? In questo articolo vedremo quali sono i repellenti naturali più efficaci.

Se hai un animo green probabilmente, prima di ricorrere agli insetticidi in commercio, vorrai esaminare le soluzioni naturali alternative. Ce ne sono diverse e tutte molto efficaci. I vecchi rimedi della nonna, i consigli degli esperti in disinfestazione e delle imprese di pulizia. Ecco allora come dire addio alle formiche con i repellenti naturali.

Conoscere il nemico

Il mondo delle formiche è complesso e affascinante. Conoscerlo può aiutarti a trovare delle contromisure per mandarle via quando si infilano nella tua casa. Come dire, conoscere il nemico per sconfiggerlo. Ma cosa le attira in casa? Uno dei motivi principali è la ricerca di cibo. Residui alimentari sul pavimento, briciole sui davanzali sono un richiamo irresistibile per le formiche che hanno un olfatto potentissimo e percepiscono l’odore del cibo anche a notevole distanza.

Le prime formiche che arrivano nel tuo appartamento comunicano poi alle altre la presenza di cibo e seguirà una vera invasione. La forma di comunicazione che scelgono sfrutta l’olfatto: usano dei feromoni di traccia. Si tratta di sostanze biochimiche prodotte dal corpo delle esploratrici per inviare messaggi alle operaie. In questo modo la prima formica traccia il percorso seguito e sarà facilmente raggiunta dalle altre.

La prevenzione

Queste informazioni sono molto importanti perché ti forniscono indicazioni su come intervenire. Vuoi allontanare le formiche da casa? Innanzitutto mantieni la casa pulita e rimuovi tutti i residui di cibo, anche quelli sul pavimento, che sono una potente attrattiva per le formiche. Poi chiudi ermeticamente tutti i pacchetti di alimenti aperti a metà.

Zucchero, biscotti, farine, miele o marmellate: sigilla tutto e pulisci alla perfezione i residui di cibo sui barattoli. Inoltre, fai un sopralluogo in casa per verificare la presenza di crepe o di piccole fessure nei muri, facili punti di accesso, e sigilla tutto. In questo modo è difficile che le formiche entrino in casa.

Vuoi allontanare le formiche da casa? Ecco come intervenire

Se invece le formiche sono già entrate, il modo migliore per allontanarle è sfruttare il loro potente olfatto. Occorrono sostanze in grado di coprire l’odore dei feromoni di traccia e disorientare le formiche. Tutti i prodotti che hanno un forte odore sono efficaci. Puoi scegliere quello che preferisci. Funzionano molto bene l’aceto o il succo di limone. Puoi spruzzare queste sostanze nei punti di accesso delle formiche o meglio ancora lasciare una ciotolina piena di aceto o delle fettine di limone nei punti di passaggio, in modo che l’odore sia persistente. Bisogna aspettare un po’, perché l’effetto non è immediato, ma dopo pochi giorni non le vedrai più.

Funzionano bene anche le spezie. Cannella, chiodi di garofano e pepe hanno una profumazione intensa che non piace affatto alle formiche. Ma, se vuoi dare anche un buon profumo agli ambienti, usa gli oli essenziali. Lavanda, eucalipto, verbena, timo, menta, citronella sotto forma di infusi o di oli essenziali sono gradevolissimi per noi ma non per le formiche. Basta spruzzarne poche gocce nei punti di passaggio o usare un diffusore per gli aromi. Terranno lontani anche zanzare e moscerini.