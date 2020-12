Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dicembre e gennaio non sono periodi di festa solo per Natale. Anzi, pranzi e cenoni si fanno anche nelle giornata di Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Se siamo noi incaricati di cucinare, dobbiamo inventarci piatti sempre diversi per non proporre sulla tavola le stesse ricette ogni volta.

Il piatto tradizionale proposto oggi dagli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa ci permetterà di servire qualcosa di nuovo. Stiamo parlando dei tagliolini alla bagna cauda. Molti di noi avranno già sentito parlare della bagna cauda. Ma chi sapeva che si può anche mangiare insieme alla pasta? Vediamo allora come preparare dei tagliolini tradizionali perfetti per le feste e buoni da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Per preparare 4 porzioni di tagliolini alla bagna cauda serviranno:

400 g di tagliolini freschi;

100 g di filetti di acciughe sotto sale;

4 spicchi d’aglio;

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 noce di burro.

Per iniziare pulire le acciughe e dissalarle. Pelare gli spicchi d’aglio. Quindi prendere un pentolino, preferibilmente di terracotta. Mettere nel pentolino 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva e far scaldare a fuoco basso. Aggiungere gli spicchi d’aglio e le acciughe dissalate. Cuocere per circa 15 minuti mescolando regolarmente.

Quindi prendere una forchetta o un forchettone di legno e schiacciare gli ingredienti. Mescolare per amalgamare il tutto. Ora aggiungere una noce di burro e mescolare nuovamente. Mettere a cuocere i tagliolini in acqua salata. Per ridurre i tempi si consiglia di prendere i tagliolini freschi confezionati. Altrimenti, si può seguire la stessa ricetta delle tagliatelle. Semplicemente bisognerà tagliare la pasta in fettucce molto più sottili di quanto si fa per le classiche tagliatelle. Dopo un paio di minuti scolare i tagliolini e condirli con la bagna cauda. Mescolare per bene e servire in tavola caldi. Ed ecco pronto un piatto tradizionale così buono da non poter dire di no!