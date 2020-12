Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che sia Natale o che sia una semplice domenica, nessun pranzo importante è completo senza antipasti. Le ricette di antipasti golosi e buoni sono moltissime. Alla fine però ci ritroviamo a preparare sempre le stesse e non proviamo mai nulla di nuovo.

Perché non buttarsi e provare a preparare un flan di spinaci? Servito caldo conquisterà i gusti di grandi e piccini. Se poi lo accompagniamo con una buona fonduta, nessuno saprà resistere. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare un gustoso flan buono da lasciare tutti a bocca aperta!

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per questa ricetta non sono molti. Eccoli:

a) 500 g di spinaci;

b) 25 g di burro;

c) 25 g di parmigiano reggiano;

d) 25 ml di latte intero;

e) 1 uovo medio;

f) 1 cucchiaio di farina 00;

g) noce moscata q.b.;

h) sale q.b.

Come preparare un goloso flan buono da lasciare tutti a bocca aperta. Procedimento

Vediamo ora come preparare un goloso flan buono da lasciare tutti a bocca aperta! Per iniziare preriscaldare il forno a 200°C. Pulire e lavare accuratamente gli spinaci. Quindi metterli in una pentola capiente. Aggiungere acqua e una manciata di sale grosso. Far lessare. Quindi tamponarli con un canovaccio da cucina e asciugarli. Tritare finemente gli spinaci. A parte prendere un pentolino e farvi sciogliere il burro. Aggiungere la farina 00 e mescolare. Quindi versarvi il latte. Cuocere a fuoco basso per qualche minuto mescolando costantemente. Aggiungere un pizzico di sale e di noce moscata. Far cuocere a fuoco basso continuando a mescolare. Attenzione a non portare il tutto a ebollizione!

Una volta pronta la besciamella grattugiare il parmigiano e separare il tuorlo dall’albume. Montare a neve gli albumi. Prendere una terrina. Versare nella terrina besciamella e spinaci tritati. Aggiungere il tuorlo d’uovo e il parmigiano grattugiato. Mescolare con cura. Aggiungere gli albumi montati a neve e mescolare delicatamente dal basso verso l’alto. Versare il composto in uno stampo imburrato e far cuocere a 200°C per circa 30 minuti. Ed ecco pronto un buonissimo flan agli spinaci!