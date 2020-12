Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è sempre più vicino e molti di noi stanno già iniziando a pensare a cosa portare in tavola il 25 dicembre. Servire un buon primo piatto è d’obbligo e, con tutte le ricette reperibili online, c’è l’imbarazzo della scelta. Se si decide di cucinare un primo di pasta, spesso si opta per fare il sugo in casa e comprare la pasta confezionata.

E se invece quest’anno si decidesse di fare la pasta in casa? In questo modo potremo spendere del tempo con la nostra famiglia in cucina e il primo piatto di Natale avrà ancora più sapore. Il procedimento è davvero semplice e gli ingredienti sono solamente quattro. Vediamo come preparare insieme le tagliatelle fatte in casa per dare più gusto alla cena di Natale!

Ingredienti

Come dicevamo, gli ingredienti necessari sono pochissimi. Eccoli:

500 gr di farina 00;

4 uova medie;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

farina di mais q.b.;

sale q.b.

Le tagliatelle fatte in casa per dare più gusto alla cena di Natale

Per iniziare scegliamo uno spazio adatto: il tavolo della cucina andrà benissimo. Se l’abbiamo in casa, utilizziamo una spianatoia di legno per impastare. Iniziare mettendo la farina 00 sulla spianatoia e dandole la tipica forma “a vulcano”. Aprire le uova e versare al centro della farina. Aggiungere un pizzico di sale fino e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Quindi iniziare a impastare il tutto con le mani. Continuare finché non si ottiene una pasta elastica e liscia.

A questo punto inumidire un canovaccio. Coprire la pasta con in canovaccio umido e lasciar riposare per circa 30 minuti. Quindi ricominciare a impastare. Stendere la pasta in fogli sottili con l’aiuto di un mattarello. Se presente in casa, utilizzare una macchina per stendere la pasta. Lasciare riposare la pasta in fogli sottili per qualche minuti e cospargerla con un pugno di farina di mais. Ripiegare su se stessi i fogli di pasta e tagliare le tagliatelle della larghezza desiderata.

Ed ecco pronte le tagliatelle fatte in casa per dare più gusto alla cena di Natale. Al momento della cottura, basterà lasciarle in acqua salata bollente per circa 4 minuti. Se ancora non si sa come condirle, si consiglia di provare il sugo alla contadina di tradizione piemontese.