Oggi gli Esperti della Redazione vogliono suggerire quali sono i trucchi ed i consigli utili per avere sopracciglia perfette. Accade infatti che spinti dal desiderio di avere sopracciglia che seguono il trend del momento, si cada nell’errore di forgiarle in un modo che mal si adatta alla forma del viso. Infatti, le sopracciglia più “trendy”, non per forza sono quelle giuste per noi.

Dagli anni ’90 ad oggi

Per capire quanto la moda influenzi l’estetica delle sopracciglia basti pensare a come negli anni ’90 andassero particolarmente di moda le sopracciglia estremamente sottili, mentre oggi si preferisce lasciarle folte e accentuate.

Per valorizzare l’estetica del volto bisogna tenere conto dei tratti distintivi di ciascuno, in modo da enfatizzare i punti di forza e nascondere quelli di debolezza. Questo aiuta a valorizzare gli effetti del make-up e a rendere lo sguardo magnetico ed affascinante. Vediamo dunque quali sono i trucchi ed i consigli utili per avere sopracciglia perfette in base alla forma del viso.

Viso allungato

Chi ha un viso particolarmente allungato, fronte alta o mento pronunciato, potrebbe valorizzare lo sguardo con delle sopracciglia dritte, che si sviluppano in lunghezza con un’arcata poco marcata, simili a quelle dell’iconica Audrey Hepburn.

Lineamenti marcati

Chi invece ha dei lineamenti molto marcati, come ad esempio una mascella ben pronunciata, può scegliere delle sopracciglia curve. In questo caso si può prendere ad esempio la bellissima Angelina Jolie.

Zigomi pronunciati

Se invece si hanno zigomi molto pronunciati e mento sottile, le sopracciglia potrebbero imitare lo stile di Gwyneth Paltrow. Seguire una forma ad S con un arco abbastanza alto ed accentuato.

Viso tondo o ovale

Tutto è molto più semplice per chi ha un viso ovale, per cui vanno benissimo delle sopracciglia leggermente arcuate e dal medio spessore. L’arco sopraccigliare va invece accentuato nel caso di un viso tondo, come quello di Mila Kunis.

Ecco dunque svelati sono i trucchi ed i consigli utili per avere sopracciglia perfette.