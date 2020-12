Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una ricetta perfetta per dimenticare il freddo e la pandemia. E lasciarsi trasportare dalla mente e dal palato nella gastronomia delle antiche città marinare, sulla Riviera più romantica del mondo.

Godiamoci anche la preparazione, incluso lo shopping selettivo dei pesci che dovranno essere freschissimi. Ecco poi come procedere, per deliziare i commensali con i tagliolini di mare. Serviti in cartoccio alla moda di Amalfi, una mise en place suggerita dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Un trionfo di pesce

Selezioniamo vongole veraci e cozze, uscite da un bagno in acqua e sale, perché perdano la sabbia eventualmente chiusa tra le valve.

Si mettono ora al fuoco con un pò di vino bianco. Man mano che si aprono, separiamo i molluschi dal guscio, lasciandone alcuni interni per guarnizione. Alla fine dell’operazione, filtriamo e teniamo da parte il liquido di cottura. I crostacei – scampi, gamberoni, mezzo astice – si lavano e si lasciano a bagno in acqua fresca e limone.

Intanto, in un tegame capiente, facciamo ammorbidire un trito fine di cipolla e qualche cucchiaio di olio. Uniamo, poi, i pomodori che peliamo dopo averli tuffati per un minuto in acqua bollente, privandoli dei semi e tritandoli grossolanamente.

In questo sugo mettiamo a cottura i crostacei. Bagniamo con acqua e sale fino e insaporiamo con pochissimo peperoncino. Lasciamo cuocere per dieci minuti a fuoco basso e coperto.

Tagliolini di mare in cartoccio alla moda di Amalfi

Uniamo ora al sugo anche i molluschi e lasciamo insaporire per qualche minuto prima di spegnere e togliere la corazza di quasi tutti i crostacei.

Intanto lessiamo i tagliolini all’uovo, molto al dente perché andranno spadellateli per mezzo minuto insieme al sugo e una spolverata di basilico tritato.

Disponiamo il tutto (anche in porzioni) su carta da forno. Facendo in modo che la superficie rimanga guarnita con gli scampi, i gamberoni e il mezzo astice.

Chiudere a pacchetto con i bordi a cordoncino oppure raccogliere i lembi come per un uovo pasquale e legare con spago da cucina. Passare in forno a 180 gradi per tre minuti. Aprire in tavola, deliziando la vista dei commensali.

Ecco spiegato, dunque, come preparare i tagliolini di mare in cartoccio alla moda di Amalfi.