Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i dolci di facile preparazione, ecco la ricetta semplice e veloce della torta di pere e noci gustosissima. Si tratta, tra l’altro, di una torta che è ottima per le merende e per gli spuntini pomeridiani. Ed ancor di più per la prima colazione da accompagnare magari con una bella tazza di latte caldo.

Per quel che riguarda gli ingredienti, che sono di facile reperibilità, servono 200 grammi di farina, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di noci precedentemente sgusciate, 350 grammi di pere e 3 uova. Nonché 150 grammi di burro, 20 grammi di lievito per i dolci, un pizzico di cannella e zucchero a velo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta semplice e veloce della torta di pere e noci gustosissima

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di mischiare e di lavorare il burro con lo zucchero per poi aggiungere le uova. Mescolando con un frustino si può ora aggiungere il lievito, la cannella e la farina dopo averli setacciati. Le noci sbriciolate e le pere, lavate, sbucciate e tagliate a piccoli cubetti, possono essere a questo punto aggiunte per completare l’impasto. Ma conservando 5 noci intere da utilizzare come decorazione sulla torta poi spolverata con lo zucchero a velo.

La torta, con il forno statico che è stato preriscaldato a 180 gradi, deve essere cotta in una teglia che è stata imburrata e infarinata. Basteranno dai 30 ai 40 minuti di cottura controllando ogni tanto, e poi procedendo con la guarnizione della torta di pere e noci solo dopo che il dolce sarà freddo.

La torta di pere e noci gustosissima e golosissima con questa variante

Tra le possibili varianti, per la ricetta semplice ed anche veloce della torta di pere e noci gustosissima, nell’impasto si può aggiungere il latte per renderla ancora più soffice. Così come, per i più golosi, si possono aggiungere pure le scaglie o le gocce di cioccolato fondente.