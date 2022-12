Chi lo avrebbe mai detto che con 1 solo e semplicissimo sugo potremmo cucinare ben 3 gustose ricette

Chissà quante volte ci sarà capitato di preparare un sugo abbondante e non avere magari idee per come utilizzarlo tutto. Vediamo cosa fare in questi casi.

Ecco allora che fare scorta e approfittare delle offerte diventa fondamentale. Dunque ecco qualche idea di riciclaggio dello stesso sugo. Base di partenza per delle ricette semplicissime, ma allo stesso tempo gustose e molto pratiche da preparare. Per noi italiani che non riusciamo a toglierci dalla testa e dalla tavola la pasta, ecco qualche alternativa che potrebbe comunque fare la gioia di grandi e piccini. Ricordando anche attualmente quali sarebbero i supermercati in cui fare la spesa spendendo meno. Ma chi lo avrebbe mai detto che con 1 solo e semplicissimo sugo potremmo ottenere piatti così buoni?

Delle straordinarie penne con pomodoro e ricotta

Mettiamo di aver preparato un sugo di pomodoro clamorosamente abbondante e non averlo utilizzato tutto. Ecco che potremmo far uscire dal forno qualche croccante e deliziosa bruschetta, ma anche un sugo semplicissimo e molto gustoso. Potremmo integrare il nostro sugo di pomodoro con della ricotta, classica o affumicata, e preparare delle semplicissime ma gustosissime penne o pennette. Con abbondante spolverata finale di formaggio grattugiato, sia esso parmigiano che pecorino, per un primo completo, ma anche molto saporito.

Chi lo avrebbe mai detto che con 1 solo e semplicissimo sugo potremmo cucinare ben 3 piatti di pasta sfiziosi

Delizia tra le delizie, potrebbe essere quella di abbinare, come accade in molte regioni, il pomodoro alla salsiccia. Sia in versione ragù, cucinati assieme, che rosolando a parte la salsiccia, magari semplicemente sulla piastra, e privandola così di un po’ del suo grasso. Senza contare che mettendo la salsiccia sulla griglia, magari con qualche aroma, anche semplicemente aglio e prezzemolo, potremmo veramente creare un sugo di una semplicità unica, ma di un gusto davvero speciale.

Non solo zucchine, melanzane e peperoni

Abbinare il nostro sugo al pomodoro con peperoni, melanzane e zucchine sarebbe la cosa più semplice. Un’idea abbastanza comune, per approfittare di un sugo non troppo calorico, ma nello stesso tempo davvero piacevole. Ma la nostra idea non è questa, bensì quella di unire il sugo di pomodoro ai funghi. Ma non per forza ai classici funghi freschi, oppure a quelli surgelati, o quelli in lattina. Potremmo utilizzare i funghi secchi, che magari giacciono nella dispensa da qualche tempo, in attesa dell’idea giusta.

E potrebbe essere proprio questa, immergendo i funghi in una pentola con acqua tiepida e lasciandoli riposare per una ventina di minuti. Dopo averli strizzati, tritiamoli e mettiamoli in un soffritto con la cipolla, che uniremo al nostro pomodoro. Sugo ideale per la pasta corta, ma anche per delle tagliatelle e perché no degli spaghetti o dei bucatini. Chi lo avrebbe mai detto che con 1 solo e semplicissimo sugo potremmo cucinare ben 3 gustose ricette. Cucina e sapori sì, ma senza dimenticare qualche consiglio utile per la salute.