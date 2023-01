Immergici la talea e crescerà rigogliosa. L’efficace rimedio della nonna che ti farà risparmiare soldi

Se hai provato a fare delle talee ma non hanno attecchito puoi provare a immergerle in un magico ingrediente che hai in dispensa. Non te lo saresti mai aspettato, eppure funziona!

Ti è mai capitato che una talea non crescesse? Se hai provato a farne diverse è molto probabile che ciò ti sia accaduto almeno una volta.

Per aumentare la possibilità che crescano rigogliose puoi ricorrere ad un ormone radicante. Non c’è però bisogno di comprarne uno presso un vivaio. C’è un ingrediente che molto probabilmente hai in casa e che svolge la stessa identica funzione. Questa scoperta cambierà per sempre il tuo modo di fare le talee.

Il miele, un efficacissimo ormone radicante: immergici la talea e crescerà rigogliosa!

Proprio così, il miele è un formidabile dolcificante ricco di interessanti proprietà nutritive. È anche un ormone radicante che puoi usare per far attecchire la tua talea in poco tempo e con ottime probabilità di successo.

Ci vogliono però alcuni importanti chiarimenti. Il miele da usare deve essere biologico e non pastorizzato. Quindi, assicurati di averne a disposizione un vasetto che risponda a questi requisiti.

Il procedimento in pochi passi

Una volta fatto questo diluisci 1 parte di miele in 4 di acqua tiepida. Se possibile è meglio che quest’ultima sia osmotizzata e cioè che abbia un basso contenuto di calcio e altri sali minerali.

Quando il miele si sarà sciolto immergici la talea e crescerà rigogliosa. Devi metterla nella soluzione per pochi secondi e fino ad un centimetro dal gambo. Fatto ciò, non ti resta che interrarla e attendere che attecchisca.

Un’alternativa al miele

Se non si ha del miele in dispensa si può anche immergere la talea in un po’ di cannella in polvere, un altro efficace ormone radicante fatto in casa.

Quest’ingrediente è molto utile non soltanto per far radicare la talea ma anche per risanare un’orchidea le cui radici sono state tagliate ed evitare che i funghi la infettino o che marcisca.

Insomma, spesso abbiamo in casa ingredienti che possono servirci non soltanto in cucina, ma anche per il giardinaggio o per le pulizie della casa. Sapere gli usi alternativi che se ne possono fare ci permette di risparmiare tempo e denaro.