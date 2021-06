Uno dei segreti per mantenersi in forma è quello di essere creativi in cucina. Queste due cose potrebbero sembrarci non essere collegate, e invece lo sono eccome. Difatti uno dei rischi di stare a dieta come sappiamo è quello di rinunciare, sia per la fame che incombe che per la monotonia dei piatti che mangiamo. Eppure, a dire il vero, mangiare sano e leggermente meno di quanto il nostro corpo richiede non è difficile. Basta solo cucinare i giusti ingredienti, e unirli seguendo ricette interessanti che ci facciano apprezzare ogni singolo pasto.

I falsi miti

Con tutte le diete fai da te che sono girate negli ultimi anni, e che continuano a girare, è importante sottolineare un concetto. Le uniche persone in grado di dirci cosa e quanto mangiare sono i medici specializzati e i nutrizionisti. L’alimentazione è una parte importantissima della nostra vita, e non possiamo quindi farci ingannare dai falsi miti. Come, ad esempio, che non si possono mangiare carboidrati a dieta. Niente di più falso. E per dimostrarlo, scopriamo un primo piatto a base di carboidrati super dietetico e gustoso.

Svelato uno sfizioso condimento per pasta dietetico super leggero e con zero grassi

Difatti anche seguendo un rigido regime alimentare possiamo sempre permetterci di mangiare un piatto di pasta e di riso. Basta stare attenti alle quantità e, magari, preferire alcuni tipi di farine rispetto ad altre. Ad esempio in questo articolo abbiamo presentato le qualità della pasta di farro, ottima alternativa a quella di farina bianca. Oltre al tipo di pasta, ciò su cui possiamo lavorare è il condimento. A tal proposito ecco svelato uno sfizioso condimento per pasta dietetico super leggero e con zero grassi. Ovvero yogurt greco magro, cipolla, un pizzico di prezzemolo e una spolverata di lime grattugiato.

Molti potrebbero restare spiazzati da questa ricetta, ma si tratta in realtà di una combinazione di sapori molto interessante. Esistono diversi condimenti per primi piatti che prevedono lo yogurt, ed effettivamente questo prodotto si sposa bene con la pasta. Consigliamo caldamente di tentare, in quanto i benefici sarebbero diversi. Innanzitutto questo condimento si presenta come dicevamo senza grassi e, dunque adatto per ogni tipo di regime ipocalorico, e quindi di dieta. In secondo luogo, e non bisogna sottovalutare questo aspetto, è gustoso e saporito. Si tratterebbe dunque di un’ottima scelta, che ci permetterebbe di dimagrire, ma mangiando con gusto.