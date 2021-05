Quando si tratta di alimentazione e regime alimentare solitamente esistono due tipi di persone. Il primo comprende tutti quelli che hanno un metabolismo particolarmente attivo e che quindi non hanno problemi a mantenersi in forma. Il secondo invece è composto da quelli che non hanno la stessa fortuna, e che per restare nel peso desiderato devono adottare delle precauzioni, e fare attenzione costantemente. Anche per queste persone però è possibile non rinunciare ai sapori e alle ricette che si amano. Basta conoscere i trucchi giusti. A tal proposito ecco la pasta magra, saporita e leggerissima da mangiare ogni giorno anche a dieta senza preoccuparsi di fare la cosa sbagliata.

Le quantità

Chi ha fatto la dieta almeno una volta nella vita sa quanto i carboidrati siano visti spesso come i nemici numero uno della perdita di peso. Eppure siamo di fronte ad un falso mito. Ciò che funzionerà veramente per vedere dei risultati sulla bilancia non è eliminare del tutto una categoria di nutrienti che si considera nemica. Quanto piuttosto trovare il giusto equilibrio nelle quantità, e assicurarsi di poter mangiare tutto, anche i grassi e gli zuccheri. Con esercizio fisico e un giusto calcolo delle calorie, nessuno ci impedirà di perdere i chili prefissati. Per questo motivo oggi sveliamo un modo sano ed equilibrato per mangiare quotidianamente i carboidrati. Infatti ecco la pasta magra, saporita e leggerissima da mangiare ogni giorno anche a dieta senza preoccuparsi di fare la cosa sbagliata.

Il farro

Come dicevamo è possibile assumere carboidrati quotidianamente anche se si sta cercando di perdere peso. Ne deriva il fatto che possiamo tranquillamente mangiare un piatto di pasta al giorno anche se sotto un regime alimentare ipocalorico. Basta sapere come fare. Per questo oggi vogliamo dare un prezioso consiglio. Ovvero preferire la pasta di farro agli altri cereali, mangiandone anche un piatto al giorno. Il motivo di questa scelta è semplice. Questo prodotto si presenta come un alimento facilmente digeribile grazie al glutine presente che si rivela meno tenace rispetto alla media. Inoltre parliamo di una pasta con un basso indice glicemico, fondamentale per la perdita di peso. Dal momento che sono i picchi di questo indice ad essere i nemici giurati di una dieta.

Ed infine, come dicevamo, si tratta di un alimento che presenta 347 calorie per cento grammi, dunque inferiore a molti altri tipi di pasta che siamo soliti comprare e mangiare. Le quantità cambieranno da persona a persona, considerando il tipo di fisico e l’attività metabolica. Ma con l’aiuto di un esperto chiunque potrà trovare l’equilibrio nelle quantità e gustarsi quotidianamente un piatto di pasta di farro con un sugo leggero. Per dimagrire in serenità e con gusto dunque, ecco la pasta magra, saporita e leggerissima da mangiare ogni giorno anche a dieta senza preoccuparsi di fare la cosa sbagliata.