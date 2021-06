Ecco i costumi alla moda da sfoggiare in spiaggia per sembrare vere dive

Manca poco all’arrivo dell’estate e, come ogni anno, si avvicina il momento in cui chi ama il mare dovrà acquistare dei nuovi costumi.

Infatti la moda e le tendenze non sono solamente legate alla stagione invernale. Moltissimi trend sono direttamente collegati all’estate e al mare, tra questi non mancano i costumi.

Un bel costume è perfetto per farci sentire sicure di noi stesse, a prescindere dalla tipologia di fisico che si ha.

Ma quali sono le tendenze di questa stagione estiva 2021? In un precedente articolo si era trattato di un trend incredibile (consultare qui), oggi si tratterà dei costumi più ricercati e desiderati.

Ecco, quindi, i costumi alla moda da sfoggiare in spiaggia per sembrare vere dive.

Righe

Non importa se bikini o costume intero, uno dei trend dell’estate vere protagoniste le classiche righe. Lo stile da marinaio trasferito dalle magliette ai costumi da bagno, bianco e nero o bianco e blu.

I costumi interi a righe, poi, potranno avere un doppio utilizzo. Potranno, infatti, essere utilizzati anche alla sera come top abbinati a un paio di pantaloni larghi o una gonna.

Total black

Il nero torna protagonista anche per questa estate. Perfetto per far risaltare l’abbronzatura il nero è un colore ideale per chi non vuole passare inosservata pur rimanendo sobria.

Per tutte quelle che trovano eccessivamente austero un classico costume nero esiste la possibilità di giocare con scolli e oblò.

Anche in questo caso il costume intero potrà essere utilizzato come top da utilizzare per look serali.

Animalier

La vera novità presentata questa estate, però, è l’animalier. Per chi ama esagerare, infatti, lo zebrato e il leopardato saranno delle alternative perfette al classico nero.

Costumi interi e bikini animalier saranno ottimi per tutte quelle che non vogliono passare inosservate in spiaggia.

In generale, tra i trend di questo 2021 possiamo trovare moltissime stampe. Dalle floreali alle optical da rendere ancora più interessanti mischiandole insieme.

L’idea è quella di prendere diversi costumi e mixarli insieme per un effetto strepitoso.

Un altro interessante trend vede protagoniste le stampe foulard. Costumi con stampe che ricordano quelle del popolare fazzoletto.

Inoltre, onnipresente sarà la stampa Vichy che ricorda i classici look picnic in campagna.

I colori saranno vari con una prevalenza del terra o di tonalità neutre.