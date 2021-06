Torniamo a parlare di viaggi e turismo e lo facciamo con una bellissima isola italiana. Non stiamo parlando delle grandi isole come Sardegna e Sicilia, ma di isole più piccole che però sono sempre in Italia. Perché infatti il Bel Paese è pieno di isolette facilmente raggiungibili, come ad esempio Ponza, Ventotene o Capri.

Caratteristico borgo colorato in una piccola isola italiana dalle bellissime spiagge

Infatti oltre alle isole più note, e che quindi raccolgono più turismo, ci sono anche tantissimi piccole isole sparse nel mare. Oggi infatti raccontiamo la storia di Carloforte, borgo che si trova nell’isola di San Pietro in Sardegna. Quest’isola fa parte del piccolo arcipelago di Sulcis al largo della Sardegna sud-occidentale dove l’unico borgo abitato è proprio Carloforte.

La storia di Carloforte

Questo caratteristico borgo colorato in una piccola isola italiana dalle bellissime spiagge fu fondato nel ‘700 da alcuni mercanti liguri emigrati in Tunisia. Il re di allora, Carlo Emanuele III di Savoia, acconsentì la colonizzazione dell’isola. Per questo motivo infatti il borgo si chiama Carloforte.

Le spiagge

Quest’isola dista solo 10 chilometri dalla costa ed è abbastanza piccola ma piena di spiagge deliziose. Vicino a Carloforte vi sono le spiagge più famose. Alcune di queste sono sabbiose altre invece sono rocciose e altre ancora con dei ciottoli. Le spiagge sono tre e sono quella di Girin, Guidi e Giunco.

Se si ha la macchina però si possono visitare anche altre spiagge presenti sull’isola che sono un po’ più distanti dal centro abitato. Come ad esempio La Caletta, La Bobba e la spiaggia della Conca. Ci sono anche due grotte dove gli appassionati di sub possono fare immersione: queste sono Punta delle oche e Nasca. Da vedere ci sono anche le Colonne di Carloforte, che sono due faraglioni che escono dal mare. Oltre al bellissimo borgo super colorato che unisce varie culture e storie.

Approfondimento

Sembra un’isola delle Seychelles e invece è un’incantevole spiaggia vicino l’Italia.