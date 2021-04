A chi non è mai capitato di dover interrompere il proprio momento di relax in terrazza a causa dell’arrivo improvviso delle vespe? Le vespe sono ospiti a dir poco indesiderati nelle nostre case. Nonostante svolgano un’importante funzione nell’equilibrio naturale dell’ambiente, per noi è molto meglio che lo svolgano lontano dalla nostra merenda in balcone.

Sembra però che le vespe si divertano a ronzarci intorno proprio quando ci accomodiamo in terrazza, e che preferiscano gli ambienti artificiali rispetto a parchi e giardini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non è una nostra impressione: è vero che alle vespe piace affollare i nostri balconi e terrazzi.

Ma in realtà la colpa è nostra, siamo noi che le attiriamo senza saperlo.

Svelato perché le vespe affollano i nostri terrazzi, adorano questo oggetto che abbiamo tutti sul balcone.

Le vespe cercano un posto per costruire il nido

Le vespe sono in perenne ricerca non soltanto di cibo, ma anche di un posto dove costruire il loro nido. E noi, senza saperlo, gli forniamo il luogo ideale dove deporre le uova e allevare i loro piccoli. Di che luogo stiamo parlando? Della ringhiera del balcone. O, per meglio dire, di quei piccoli buchini che si trovano nelle ringhiere dei balconi. Quei piccoli buchi, del diametro di pochi millimetri, sono assolutamente ideali per trasformarsi in nidi di vespe. Sono protetti, riparati e caldi. Le vespe non sanno resistere.

Svelato perché le vespe affollano i nostri terrazzi, adorano questo oggetto che abbiamo tutti sul balcone. Ma come possiamo fare per risolvere il problema?

Eliminiamo il problema tappando i buchi

La soluzione migliore è tappare i buchi nelle ringhiere. Per farlo possiamo utilizzare dei tappini di gomma, della carta appallottolata, o anche del semplice scotch.

Attenzione però, ricordiamoci di stappare i buchi prima dell’autunno, perché hanno un’importante funzione: servono a far circolare l’aria all’interno della ringhiera, ed evitare che si formi condensa e umidità. Le vespe staranno alla larga.

Un altro insetto che ci perseguita sono le mosche, che le provano tutte per entrare in casa.

Ma niente paura, è facile tenere lontane le mosche dalle porte di casa utilizzando questo trucco geniale con i tappi di sughero.