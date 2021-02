Con l’arrivo della primavera, purtroppo dobbiamo condividere il nostro tempo all’aperto con una grande varietà di insetti. I più fastidiosi sono le mosche, che spesso ci tormentano non soltanto quando siamo fuori, ma ci seguono anche all’interno delle nostre case.

Una buona zanzariera è ovviamente fondamentale se non vogliamo che le mosche entrino dalle finestre, ma come fare a tenerle lontane anche dalle porte in modo che non si intrufolino dentro casa mentre entriamo e usciamo? La soluzione è sorprendentemente semplice. È facile tenere lontane le mosche dalle porte di casa utilizzando questo trucco geniale con i tappi di sughero. Vediamo come.

Appendiamo dei tappi di sughero imbevuti di fragranze contro le mosche

I tappi di sughero possono trasformarsi in uno strumento scaccia-mosche semplicissimo, efficace ed economico. Basta appendere vicino alle porte della nostra casa dei tappi di sughero imbevuti con delle fragranze che le mosche trovano repellenti, per fare in modo che questi fastidiosissimi insetti stiano alla larga.

Per prima cosa, scegliamo degli oli essenziali o dei profumi che le mosche detestano. Gli odori più adatti sono menta piperita, eucalipto, geranio, lavanda e ovviamente la citronella, preziosa alleata anche contro i moscerini. Prendiamo una bacinella d’acqua e aggiungiamo diverse gocce dell’olio essenziale che abbiamo scelto. Poi mettiamo a bagno i nostri tappi di sughero. Lasciamoli in ammollo per almeno 24 ore, in modo che si imbevano bene con il profumo. Dopo di che, possiamo creare delle specie di ‘collane’ di tappi di sughero utilizzando un cavatappi per fare dei buchi in cui far passare un filo trasparente, e legando insieme 4 o 5 tappi di sughero in un grappolo che appenderemo fuori dalla porta. Le mosche ci lasceranno finalmente in pace.

Ma anche i colori possono essere nostri alleati nella lotta contro gli insetti. Ecco i colori che non piacciono alle mosche.