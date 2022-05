Le temperature si sono alzate e i raggi del sole cominciano a picchiare sulla pelle. Per rinfrescarsi dopo una faticosa e calda giornata di lavoro, non c’è nulla di meglio che una bibita fresca. La birra, in queste occasioni, è da sempre la preferita per una aperitivo tranquillo e poco impegnativo. Fresca e leggera, alcuni amano berla alla spina, mentre altri preferiscono gustare dalla bottiglia una buona birra artigianale.

Purtroppo, però, sappiamo che anche un solo bicchiere può portare qualche effetto fastidioso. Pancia gonfia, meteorismo ed eruttazione sono tra i sintomi più comuni che compaiono dopo il consumo di birra. L’opinione pubblica vuole che sia colpevole la schiuma prodotta da questa bevanda quando si versa. Ma a quanto pare la verità è un’altra.

Ecco svelato perché la birra fa gonfiare la pancia e come possiamo evitare questo fastidioso inconveniente senza rinunciare al piacere della schiuma. Infatti, bastano 3 accortezze per non ingerire troppa dell’anidride carbonica che sarebbe causa del problema. Vediamo come fare.

A cosa serve la schiuma e perché è importante

È nota la regola che senza schiuma la birra non è birra. Infatti, secondo gli estimatori, è la schiuma che protegge la birra dall’ossidazione e ne conserva gli aromi. Inoltre, grazie alla schiuma, il sapore si esalta per la maggiore percezione della nota amarostica. Per finire, la presenza della schiuma indica se la birra è stata servita alla giusta temperatura o in un bicchiere adatto.

Svelato perché la birra fa gonfiare la pancia ed è questo il trucco degli esperti per evitarlo esaltando gusto e aroma

Abbiamo capito che la schiuma è una parte fondamentale per una birra di ottima qualità. Ciò che ci sorprenderà sapere è che è importante anche per eliminare il problema dell’anidride carbonica. Infatti, se la schiuma è compatta e alta almeno 2cm la presenza di anidride carbonica diminuisce. È la regola delle 2 dita secondo cui, se versata nel modo giusto, la birra avrà la giusta quantità di bollicine e quindi di schiuma.

Per far sì che ci siano tutte queste caratteristiche si deve scegliere un bicchiere in vetro e bisogna sciacquarlo con acqua fredda. In questo modo la sua temperatura si avvicinerà a quella della bevanda che scorrerà meglio sulle pareti del boccale. La seconda regola dice che la birra va versata con lentezza, inclinando leggermente il bicchiere fino a riempirlo per 3/4.

Solo allora lo si mette dritto e si finisce di versare la birra più velocemente. Solo così otterremo la giusta quantità e qualità di schiuma. La raccomandazione è di non bere mai la birra troppo fredda perché perderà le sue note aromatiche.

