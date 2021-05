Le nostre nonne conoscevano rimedi casalinghi che noi abbiamo dimenticato. Molti di quegli ingredienti che oggi usiamo solo in cucina, prima erano validissimi aiutanti per il benessere del corpo e per le pulizie della casa.

Per esempio non molti sanno che la birra non è solo una bevanda. Essa ha tantissimi usi alternativi, che consentono di non sprecarla dopo qualche giorno dall’apertura. Una volta perso il gas andrebbe buttata. Invece, la birra avanzata ha degli impieghi a dir poco sorprendenti.

Pochissimi sono coloro che sanno che la birra è un ottimo smacchiatore. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa propone finalmente un metodo semplice ed efficace per smacchiare qualsiasi sporco con questa comune bevanda che molti adorano.

Birra a prova di macchia

Il metodo più facile e immediato per utilizzare i poteri smacchianti della birra è unirla all’acqua frizzante. In questo caso si tratta di smacchiare vestiti, tovaglie e tutti gli oggetti in tessuto. L’effetto dell’anidride carbonica presente in entrambe le bevande consentirà di staccare lo sporco aderente al tessuto.

Si procede unendo un bicchiere di birra a uno di acqua frizzante versandolo sulla parte in questione. Bisogna lasciarlo agire qualche minuto e procedere al lavaggio normale a mano o in lavatrice.

Per creare uno spray smacchiante a base di birra non servono che pochi ingredienti. Procuriamoci un contenitore spray con nebulizzatore regolabile. Una volta preparato il contenitore riempiamolo con un bicchiere di birra e mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio. Attendiamo che la schiuma che si forma come reazione si abbassi e riempiamo il resto del contenitore con acqua frizzante.

Chiudiamo lo spruzzino e agitiamo bene per mescolare i tre ingredienti. A questo punto è possibile utilizzare lo spray direttamente sulla macchia in questione. Lasciamo che il prodotto agisca per alcuni minuti. Nel frattempo prendiamo una spugna leggermente umida e passiamola sulla macchia. Cerchiamo di risciacquare delicatamente la zona della macchia e rimuovere lo spray alla birra.

Una volta fatto questo passaggio, lasciamo che il tessuto si asciughi non esponendolo alla luce diretta del sole. Inoltre, lo spray alla birra è particolarmente noto per funzionare perfettamente con le macchie di vino.