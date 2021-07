La frittura è uno dei metodi di cottura più utilizzati in cucina, gustosa e saporita è l’ideale in tutte le occasioni.

Molto gradita da grandi e piccini, perfetta per pranzi domenicali, serate con amici e per buffet sfiziosi. Un metodo di cottura che richiede particolare attenzione e cautela, in quanto durante la cottura, se l’olio raggiunge il punto di fumo, rischierebbe di bruciare e liberare, dunque, sostanze tossiche.

Svelato il segreto per ottenere una tempura straordinariamente leggera e croccante

Riuscire, però, ad ottenere fritture fragranti e leggeri, morbide dentro e non intrise di olio è possibile con la tempura.

La temperatura riesce a conferire all’alimento la giusta consistenza croccante e ariosa, davvero formidabile, nel gusto e nel sapore.

La tempura consiste in una frittura leggera che può essere fatta con gamberi, calamari, alici, fiori di zucca, verdura e tutto ciò che più si gradisce.

Molto semplice da realizzare basteranno solo acqua ghiacciata e farina di riso.

Il segreto

Il segreto per ottenere una perfetta tempura consiste nell’utilizzare alimenti freddi, che vanno conservati in frigorifero fino a poco prima di friggerli.

Gli alimenti vanno amalgamanti senza l’utilizzo di fruste ma solo con la forchetta, lasciando la presenza dei grumi, che andranno a conferire una maggiore croccantezza all’alimento.

Sarà proprio lo shock termico, ovvero la notevole differenza di temperatura, determinata dal passaggio dal freddo del frigorifero all’immersione nell’olio bollente, che determinerà l’effetto croccante fuori, morbido dentro.

Serviranno, dunque, solo 2 ingredienti nelle stesse quantità.

Il procedimento

Amalgamare 100 grammi di farina di riso in 100 grammi di acqua ghiacciata, velocemente senza badare alla formazione di grumi.

Scaldare l’olio, ed immergere l’alimento, precedentemente inzuppato nella pastella, uno per volta.

Friggere senza girare di continuo, ma solo al bisogno.

Servire subito per gustare tutta la bontà e fragranza.

Buon appetito.

Ecco svelato, dunque il segreto per ottenere una tempura straordinariamente leggera e croccante, dal successo assicurato.

