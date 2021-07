Se ci piace accompagnare i nostri pasti con un bel calice di vino sappiamo quanto sia difficile scegliere quello adatto. Spesso ci affidiamo ai consigli del cameriere, ma non sempre sono quelli più adatti. Perché in base al ristorante in cui andiamo potremo trovare persone più o meno competenti in materia. Quindi, non sempre capaci di consigliarci un buon vino a un buon prezzo. Delle volte capita anche che ci consiglino quello più costoso. E non sempre questo significa che sia il miglior vino per la nostra cena.

Conoscere qualche trucchetto ci permette di non spendere cifre esorbitanti

Prima di tutto chiedere sempre la carta dei vini. Anche se vogliamo chiedere un consiglio al cameriere. In questo modo potremo farci un’idea dei prezzi. E non rimanere sconcertati quando arriverà il conto e dovremo pagare 100 euro per una bottiglia. Potendo consultare la carta dei vini possiamo evitare un salasso per le nostre tasche.

Come scegliere il vino al ristorante e fare bella figura con gli amici

Per sembrare dei veri esperti con i nostri amici la prima cosa da fare è chiedere cosa preferiscono mangiare. Perché non si può scegliere un vino senza avere idea del pasto da consumare. Se si sceglie di mangiare pesce andrà assolutamente preso un vino bianco. Se invece mangeremo carne, allora ci vorrà un rosso.

Cominciare con un calice di prosecco. Se vogliamo prendere l’antipasto e sembrare dei veri intenditori, le bollicine sono la risposta. Solo un vero esperto di vini sa come abbinare le varie tipologie. E per preparare il palato alla cena meglio cominciare con un prosecco.

Per finire facciamoci un’idea dei prezzi

Se vogliamo spendere una cifra contenuta ma prendere un buon vino, controlliamo le cantine. Quelle della zona in cui ci troviamo sono un’ottima soluzione. In genere costano meno. Poi controlliamo che siano vini DOC o DOCG. Con quelli non si sbaglia mai.

Ecco come scegliere il vino al ristorante e fare bella figura con gli amici. Con questi trucchetti sembreremo dei veri esperti. E in poco tempo potremo saperne sempre di più e appassionarci al mondo del vino.

