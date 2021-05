La patata è un alimento che non manca mai nelle cucine, buona, versatile ed economica, ideale nella preparazione di tantissime ricette.

Perfette come contorno per accompagnare un secondo piatto di carne bianca o rossa, ideali con il pesce grigliato ma anche come piatto unico aromatizzato.

Quando si parla di patatina, la prima cosa che salta in mente è la patatina fritta, buona e saporita.

Ma la frittura come sappiamo bene è uno di quei metodi di cottura altamente sconsigliato per chi segue un’alimentazione sana o per chi è a dieta. Molto spesso quando si effettuano fritture gli alimenti rimangono intrisi di olio, il che conferisce loro anche un odore poco gradevole.

Per ottenere patate croccanti fuori e tenere dentro non sempre è necessario friggere nè tantomeno utilizzare il forno.

Le patate in padella sono un’ottima alternativa, si preparano in poco tempo, talmente gustose per la croccante crosticina esterna che andranno a ruba.

Il segreto che nessuno conosce per avere patate croccanti fuori e tenere dentro senza friggere, è sicuramente quello di eliminare l’eccesso di amido.

Eliminando l’amido, le patate non saranno appiccicose e sfaldate ma risulteranno ben separate l’una dalle altre.

Basta seguire pochi e semplici passaggi e si otterranno patate dal successo assicurato.

Pelare bene le patate e tagliarle a spicchi, immergerle in acqua fredda e lasciarle in ammollo per un’oretta.

Cambiare più volte l’acqua. Si noterà una schiumetta bianca in superficie, quello sarà l’amido che le patate perderanno di volta in volta.

Alzarle dall’acqua e versarle, in un unico strato, in una casseruola abbastanza capiente con un fondo di olio. Le patate non dovranno assolutamente sovrapporsi. Ogni patata deve essere a contatto diretto con il fondo della padella. Coprire con il coperchio far cuocere a fiamma medio-bassa, mescolando di tanto in tanto, salare ed aggiungere gli aromi preferiti. Dopo 10/15 minuti controllare la cottura con la forchetta, se morbide scoprire e far rosolare da tutti i lati a fuoco vivace.

Il segreto che nessuno conosce per avere patate croccanti fuori e tenere dentro senza friggere, buonissime e profumatissime. È consigliabile prepararne in abbondanza perché andranno a ruba.