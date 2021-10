A metà mattina o nel tardo pomeriggio spesso si cominciano a sentire i morsi della fame. In molti cedono alla tentazione e soddisfano l’appetito con merendine e spuntini confezionati poco salutari. Questi snack, inoltre, ci lasciano insoddisfatti e perciò non sono affatto la scelta ideale.

Ma se non amate mangiare semplicemente una mela, o dei cracker integrali come spuntino, ecco un’alternativa golosa e salutare.

Finalmente uno snack salutare e golosissimo con questa ricetta che sta spopolando

Per uno spuntino salutare, in molti consigliano di mangiare della frutta secca, come le mandorle. Eppure, le mandorle sono poco sfiziose e non a tutti piace mangiarle così, da sole. Ecco perché per arricchirle di gusto e renderle lo spuntino perfetto, si possono preparare le mandorle pralinate al cacao.

Ingredienti:

200 gr di mandorle;

120 gr di cioccolato fondente;

40 gr di cacao amaro;

30 gr di zucchero a velo.

Procedimento

Prima di tutto, posizionare le mandorle su una teglia coperta di carta da forno e farle tostare per 10 minuti in forno statico a 200 °C. trascorsi i 10 minuti, far raffreddare le mandorle a temperatura ambiente. Nel mentre, in una ciotola mescolare il cacao in polvere con lo zucchero a velo, e a parte sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Adesso, versare le mandorle nel cioccolato fuso e mescolare, poi immergere le mandorle nella ciotola con il cacao e lo zucchero a velo, e mescolare.

Infine, versare le mandorle pralinate su della carta da cucina e far raffreddare prima di mangiarle. Lo snack salutare è ora pronto per essere gustato.

Consigli e varianti

Abbiamo visto come preparare uno snack finalmente salutare e golosissimo con questa ricetta che sta spopolando. Queste mandorle pralinate sono solo una delle possibilità. Infatti si possono preparare anche pralinate con il cioccolato bianco e il cocco. O in qualunque variante che possa incuriosirci. Però, logicamente questa variante col cacao amaro è la più salutare. In alternativa, è possibile seguire la stessa ricetta ma utilizzando le nocciole per ottenere un risultato originale e delizioso.

Queste mandorle pralinate, al cioccolato fondente o in altri modi, sono anche un’ottima idea regalo per amici e parenti, per stupirli e deliziarli.

Per cui, le mandorle pralinate al cacao amaro sono un’ottima e salutare alternativa per uno spuntino a metà giornata ricco di gusto e di bontà.