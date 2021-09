Le rughe sulla pelle del viso cominciano a comparire solitamente quando l’età inizia ad avanzare.

Forse dovremmo vederle come un segno di saggezza ma per molti sono un vero e proprio inestetismo cutaneo.

Ad oggi esistono tantissimi rimedi per chi proprio non riesce a vedersi con quella ruga di troppo.

Molti dei quali si possono fare recandosi semplicemente in un centro di medicina estetica e con l’aiuto di un esperto.

In associazione a questo, c’è però un’altra cosa che potremmo fare per combattere le nostre rughe del viso.

E cioè applicare a casa una meravigliosa crema, da aggiungere alla nostra skincare, per cercare di contrastarle e per ringiovanire e dare tono alla pelle.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo.

Forse pochi lo sanno ma per combattere le rughe del viso dobbiamo scegliere questa meravigliosa crema

Questa meravigliosa crema antirughe, come riportato in alcune riviste, sarebbe quella con una formulazione per le pelli mature e segnate da questi piccoli solchi.

E, quindi, dovrebbe contenere una serie di sostanze in grado di contrastarle o, in alcuni casi, di prevenirle.

Queste sostanze le possiamo trovare facilmente all’interno dell’INCI ossia la lista di tutti gli ingredienti di quella determinata crema, indicata sulla sua confezione.

Allora, per trovare la nostra meravigliosa crema antirughe dovremmo prima conoscere e poi ricercare un insieme di sostanze efficaci per contrastarle.

Andiamo a scoprirne alcune, fermo restando che prima di ogni acquisto dovremmo sempre consultare un medico di fiducia o un dermatologo.

Sostanze ridensificanti

Forse pochi lo sanno ma per combattere le rughe del viso dobbiamo scegliere questa meravigliosa crema, composta innanzitutto da sostanze ridensificanti.

Queste agirebbero sui fibroblasti ossia le cellule del tessuto connettivo che producono il collagene e le fibre elastiche.

In parole povere, le sostanze ridensificanti andrebbero a dare sostegno alla pelle rendendola più tonica, soda e distesa.

Le principali che potremmo trovare sono:

la vitamina C;

l’acido ialuronico;

alcuni oli vegetali come l’olio d’oliva o il burro di Karité.

Sostanze idratanti

All’interno di una meravigliosa crema antirughe, potremmo trovare anche sostanze idratanti che servirebbero proprio ad aumentare la concentrazione dell’acqua all’interno della pelle.

Alcune sono:

sostanze naturali come il miele, il gel di Aloe Vera o l’olio di Argan;

la glicerina;

il pantenolo.

Sostanze nutrienti

I nutrienti sarebbero importanti, invece, per stimolare il metabolismo della pelle e favorire un rinnovamento cellulare e alcuni sono:

il magnesio;

lo zinco.

Sostanze antiossidanti

Infine, le sostanze antiossidanti possono essere molto importanti per combattere le rughe del viso perché andrebbero a prevenire lo stress ossidativo della pelle.

Quando parliamo di stress ossidativo parliamo di quella che sarebbe una delle principali cause dell’invecchiamento cutaneo e quindi delle rughe.

Alcune sostanze antiossidanti, allora, potrebbero essere:

le vitamine A, C, E;

nutrienti come i polifenoli;

il resveratrolo che deriva dall’uva, dai mirtilli e dai lamponi.

