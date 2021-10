Nulla è più dolce dell’abbraccio e del sorriso dei nostri nonni. Fin dalla nostra nascita ci sono accanto, viziandosi e coccolandoci. Sono il nostro porto sicuro dove rifugiarci certi di trovare comprensione.

Non sorprende dunque che esista una festa dedicata a loro il 2 ottobre. Nessuno potrebbe meritare più celebrazione dei nostri adorati nonni.

Istituita nel 2005 con la legge 159, è un vero e proprio riconoscimento ufficiale della loro importanza all’interno della società. E non a caso cade lo stesso giorno in cui si celebrano nel calendario cattolico anche gli angeli custodi. Ciò rimarca ancor più la loro presenza perenne accanto a noi.

Per la festa dei nonni ecco 5 affettuose idee regalo più 1 fantastico suggerimento

Non può che farci piacere festeggiare i nostri nonni e far loro un regalo. Se non fosse che magari finora abbiamo avuto carenze di idee e dobbiamo trovare qualcosa quanto prima, perché siamo già in ritardo. Nessun problema, abbiamo qualche suggerimento per regali che dimostrino il nostro affetto.

La prima idea è quella più costosa, ma che ci consentirà di poter essere sempre presenti, particolarmente adatta a chi vive lontano. Sì, stiamo parlando proprio di uno smartphone. Se ne possono valutare vari modelli, alcuni particolarmente adatti alle persone anziane perché dotati di tasti o icone grandi. Sarà anche un modo per metterli al passo coi tempi insegnando loro tutte le varie funzioni utili. Da lì poi potremo scambiarci quotidianamente teneri messaggini per il piacere di entrambe le parti.

Un regalo per evidenziare il nostro legame può essere anche far incorniciare una foto che ci ritrae assieme a loro. Magari prendendo una cornice doppia possiamo inserirvene due, una che ci ritragga da piccoli e un’altra più recente.

Le altre idee e il suggerimento in più

Possiamo però pensare anche a regali più utili ma che risultino comunque una dolce e calorosa coccola.

Come ad esempio una tazza per tisane, di quelle che mantengono la temperatura più a lungo. O ancora, data l’imminenza dell’inverno, anche una soffice vestaglia o delle pantofole.

Nel regalare queste ultime cose poi possiamo aggiungere un tocco in più, che le renda più personali. Infatti numerose tipografie realizzano scritte personalizzate su oggetti e tessuti, quale occasione migliore per approfittarne e far incidere una dedica celebrativa sui nostri regali.

Ciò è realizzabile anche sui grembiuli, un’altra idea da segnare se i nostri nonni passano molto tempo nell’orto o in cucina. Anche se magari per quest’occasione occupiamoci noi del dolce, se non fossimo pasticcieri provetti possiamo provare questo golosissimo dolce si prepara in 10 minuti.

Per la festa dei nonni ecco quindi 5 affettuose idee regalo più 1 fantastico suggerimento da poter sfruttare per far capire quanto vogliamo bene loro.