Se c’è un piatto semplice che può anche venire una schifezza, e non per colpa nostra, è lo spaghetto con le vongole. Se il pesce non è fresco, addio alla voglia di profumo e sapore di mare. Un piatto che, molti abilmente spacciano per proprio, come nelle pubblicità, semplicemente servendosi del miglior pesce della zona. Magari già pronto. Allora, ecco, svelato finalmente il segreto per preparare un semplice spaghetto alle vongole talmente buono da far invidia ai migliori ristoranti di mare. Non ce ne voglia l’amico cuoco campano che ce l’ha fatto assaggiare!

Il segreto sta nell’aglio e nella sua crema

Aglio fresco, anzi freschissimo come particolare fondamentale per iniziare la nostra avventura. Secondo ingrediente top: il latte. Cerchiamo di procuracelo a km zero. La differenza starà tutta qui. Semplice, ma unica. Svelato finalmente il segreto per preparare un semplice spaghetto alle vongole talmente buono da far invidia ai migliori ristoranti di mare. Ma come procedere esattamente?

Un passaggio base per il successo

Posto di avere la materia prima di qualità cioè il pesce, ecco dove si cela il segreto per un piatto alle vongole da leccarsi i baffi.

Il giorno prima di cucinare gli spaghetti, togliamo l’anima all’aglio e inseriamolo in un barattolo di vetro, con tappo e immergiamolo nel latte. Una volta chiuso, mettiamo in frigo per tutta la notte.

All’indomani, scoliamo gli spicchi sotto l’acqua e mettiamoli in un pentolino con altro latte, accendendo un fuoco non troppo alto. Al primo bollore, spegniamo. Dovremmo eseguire lo stesso procedimento per almeno 2/3 volte.

Il passaggio finale

Nel frattempo, dedichiamoci alla ricetta originale, mettendo gli spaghetti a bollire e saltando le vongole. Tornando, invece alla nostra crema, ecco cosa dovremo fare.

Mettiamo in un mixer l’ultimo giro di latte e aglio, con un po’ di olio extravergine. Frulliamo fino a ottenere una meravigliosa crema vellutata. È lei il segreto che andremo a unire proprio alla fine ai nostri spaghetti con le vongole, assieme a del prezzemolo. Per un’esperienza davvero unica, consigliamo il prosecco come vino. Perfetto e ideale.

Approfondimento

