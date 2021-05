I fiori mettono tanta allegria. Anche chi non ha la fortuna di avere un bel giardino a disposizione, può comunque rallegrare un angolo della casa con piante da interno. In primavera ed estate, poi, ci vengono in aiuto terrazze e balconi dove possiamo mettere piante e fiori per creare bellissime macchie di colore.

Per gli amanti dei fiori semplici ma coloratissimi, suggeriamo di coltivare la margherita africana. È questa la pianta che tutti dovremmo avere sul terrazzo per una vera e propria esplosione di colori vivacissimi che non può passare inosservata.

La margherita africana

Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, la margherita africana è una pianta erbacea che fiorisce annualmente.

Il suo nome dice tutto di lei. Anzitutto somiglia tantissimo alla classica margherita. Inoltre, è originaria dell’Africa meridionale.

Viene coltivata a scopo puramente ornamentale, sia in vaso che in piena terra direttamente nei giardini, per la sua splendida fioritura.

I fiori della margherita africana hanno la stessa forma delle margherite, ma, in base alle diverse varietà che esistono, ce ne sono di tantissimi colori. Dal giallo all’arancione, dal rosa al viola. Addirittura, esiste la particolarissima variante coi petali bianchi e la parte centrale blu intenso. In ogni caso, di qualunque sfumatura, si tratta sempre di fiori molto vistosi. Ecco perché è questa la pianta che tutti dovremmo avere sul terrazzo per una vera e propria esplosione di colori vivacissimi che non può passare inosservata.

Consigli per la cura e la coltivazione

Vediamo a questo punto alcuni utili consigli ed accorgimenti per coltivarla e mantenerla in salute.

In generale, si tratta di una pianta abbastanza rustica. Tuttavia, date le sue origini che la vedono crescere in climi aridi e secchi, soffre in inverno, soprattutto quando le temperature scendono molto al di sotto dello zero. Ecco perché nei mesi più freddi è bene ritirarla all’interno.

Per una fioritura abbondante, tener conto che la margherita africana ama le posizioni molto soleggiate. L’ideale è farle ricevere la luce diretta del sole per parecchie ore al giorno.

Per quanto riguarda il terreno, la composizione perfetta è costituita da una miscela composta di terriccio, torba e sabbia.

Durante il periodo della fioritura, annaffiare in maniera regolare e costante. Bisogna però sempre controllare che non si creino ristagni di acqua.

Ogni 3 o 4 settimane circa, si consiglia di aggiungere all’acqua dell’annaffiatura del concime liquido specifico per piante da fiore.

Una curiosità su questa pianta è il fatto che in alcune culture la margherita africana è il simbolo della libertà e dell’indipendenza.