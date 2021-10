Il mascara è quel prodotto che consente ad ogni donna di perfezionare le proprie ciglia e dargli un tocco di colore più scuro. Ci da, poi, la possibilità di sfoggiare uno sguardo più intenso, magnetico e, perché no, anche più sexy.

Con quel piccolo scovolino e un po’ di colore cremoso, possiamo fare la magia e realizzare un invidiabile sguardo da cerbiatta a qualsiasi età.

Tuttavia, applicarlo non è così semplice come può sembrare e combinare pasticci può essere all’ordine del giorno: ciglia incollate, grumi e occhi da panda. Tutto questo può rimpicciolire i nostri occhi e darci un aspetto invecchiato.

Però, per avere subito un effetto “uao” per dirla all’italiana e rifiorire in un lampo basta seguire qualche piccola accortezza.

Ecco svelati, in questo articolo, tutti i segreti per applicare il mascara alla perfezione e ringiovanire lo sguardo di 10 anni.

La base di partenza

Può sembrare scontato ma invece è davvero importante il momento della scelta del mascara.

Ne esistono di tantissime tipologie:

scovolini di ogni forma e materiale come il silicone;

effetti diversi per allungare, dare volume, incurvare o tutte tre le cose insieme;

colori diversi per intensità;

consistenze più fluide o dense.

La scelta dipende, allora, dalla tipologia delle nostre ciglia, dall’effetto che vogliamo e anche dal nostro livello di manualità.

Poi, il mascara, di solito, è l’ultimo prodotto che applichiamo quando realizziamo un trucco occhi e per questo è importante preparare le ciglia ad accoglierlo. Queste devono essere pulite, senza resti di correttore o di ombretto e brillantini. Per esempio, per pettinarle e pulire possiamo utilizzare un apposito pettinino.

Svelati tutti i segreti per applicare il mascara alla perfezione e ringiovanire lo sguardo di 10 anni

Passiamo, quindi, alla fase di applicazione vera e propria. La prima cosa che facciamo è aprire il mascara ed estrarre lo scovolino. Questo non deve essere ricolmo di prodotto e le sue setole devono essere ben in vista proprio per evitare di impasticciare le ciglia. Per questo motivo, delicatamente, eliminiamo l’eccesso di prodotto passando lo scovolino vicino all’apertura della confezione.

Adesso è importante assumere la giusta posa: posizioniamoci di fronte ad uno specchio, portiamo leggermente la testa all’indietro e sgraniamo gli occhi.

Le due passate

A questo punto, avviciniamo lo scovolino all’attaccatura delle ciglia e per farlo aderire bene socchiudiamo l’occhio facendo una leggera pressione.

Con la prima passata, facendo dei movimenti a zig zag, dalla base delle ciglia verso l’alto, dobbiamo colorarle tutte, dando volume.

Poi aspettiamo circa 20 secondi e facciamo una seconda passata nello stesso modo ma partendo da metà ciglia verso l’alto, dando lunghezza.

Queste due passate fatte così, inoltre, ci consentiranno di non mettere troppo prodotto alla base e di evitare la formazione di possibili grumi.

Un ultimo segreto

Infine, se abbiamo gli occhi dalla forma tondeggiante cerchiamo di indirizzare le passate di scovolino verso l’esterno per dare un effetto allungante.

Se, invece, abbiamo gli occhi piccoli proviamo ad indirizzare le passate verso l’alto per aprirlo e ingrandirlo.

Sono questi, allora, tutti i segreti del mascara per un’applicazione impeccabile che funzionerà come una pozione ringiovanente per il nostro sguardo.

Approfondimento

