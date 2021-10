La festa legata alla celebrazione di tutti i santi è Ognissanti e cade ovunque il primo di novembre.

La celebrazione italiana della ricorrenza è assolutamente religiosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia il giorno precedente sarà Halloween, che proviene dal nome completo All Hallows’ Eve cioè la vigilia di Ognissanti e come ormai succede da qualche anno anche noi italiani festeggeremo questa ricorrenza che di italiano non ha nulla.

La scelta di festeggiare anche la ricorrenza di Halloween, che è una festività prettamente statunitense, è dovuta al fatto che questa è legata a tutta una serie di eventi festosi ed anche un po’ macabri che intrigano di più.

Nel contesto della festa, la zucca non è soltanto la rappresentazione iconica di Halloween ma è anche l’ingrediente principale di questi dolcetti a forma di zucca.

Ecco qual è la ricetta dei biscotti squisiti e gustosi che allieteranno il nostro Halloween: le zucche ripiene al cioccolato.

Ingredienti

Per la frolla alla zucca

Zucca 150 gr

Farina 0 280 gr

Burro 100 gr

Tuorlo 1

Zucchero semolato 120 gr

Cannella in polvere una presina

Bicarbonato di sodio una presina

Colorante arancione liquido alimentare

Sale

Per la farcitura

1 noce di burro

Cioccolato fondente 100 gr

Preparazione della pasta frolla

Far cuocere la zucca in forno oppure al vapore e schiacciarla in maniera da ottenere una purea.

Mettere la purea in una padella e cuocere fino a renderla abbastanza asciutta.

Nel frattempo preparare la frolla di zucca.

Mescolare bicarbonato, farina, zucchero, cannella, burro e un pizzico di sale.

Lavorare con le dita fino a ridurre il tutto in briciole.

A questo punto unire alle briciole la zucca, che nel frattempo si è raffreddata, e il tuorlo sbattuto.

Lavorare cercando di ottenere un impasto sodo regolandone eventualmente la consistenza con acqua o farina.

Ricoprire con una pellicola e far riposare in frigo per un’ora.

Ecco qual è la ricetta dei biscotti squisiti e gustosi che allieteranno il nostro Halloween

Stendere l’impasto ad un’altezza di 3 o 4 mm e ritagliare con gli stampi a forma di zucca.

Foderare una teglia con carta da forno e adagiarvi i biscotti ben distanti e cuocere in forno per 10 minuti a 180 C° (statico).

Sfornare e togliere i biscotti con una spatola dopo alcuni minuti e poi farli raffreddare.

Preparazione della farcitura

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria con il burro.

Farlo raffreddare un po’ e farcire i biscotti quando il cioccolato è ancora morbido.