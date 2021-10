Il contorno occhi è un’area del nostro viso estremamente delicata e sensibile. In questa zona, infatti, la pelle è come se fosse un velo molto sottile. Inoltre, il contorno occhi attrae come una calamita quelli che per molti sono piccoli inestetismi cutanei, a volte semplicemente legati all’avanzamento dell’età.

In particolare, quelle rughette che circondano gli occhi, o più comunemente “zampe di gallina”, le borse che li gonfiano, le occhiaie che li scuriscono.

Ad oggi, però, abbiamo tantissimi rimedi a disposizione per migliorare l’estetica del nostro contorno occhi e per essere soddisfatti della nostra immagine riflessa allo specchio.

Al di là di quelli che possiamo sperimentare nei centri di medicina estetica, ce n’è uno che potremmo attuare da casa quotidianamente.

E cioè applicare un siero contorno occhi eccezionale per sfoggiare uno sguardo fresco e luminoso e contrastare rughe, borse e occhiaie in un colpo solo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta in questo articolo.

Forse pochi lo conoscono ma è questo il perfetto siero contorno occhi per migliorare rughe, borse e occhiaie

Questo favoloso siero contorno occhi, come riportato su alcune riviste, sarebbe quello con una formulazione estremamente delicata, adatta per questa sensibilissima area del viso.

Una formulazione principalmente in grado di migliorare e prevenire alcuni inestetismi cutanei come rughe, borse e occhiaie e anche di:

illuminare lo sguardo;

levigare e idratare.

Dunque, questo siero dovrebbe contenere una serie di principi attivi in grado di attuare tutti questi benefici per la nostra pelle.

Questi li possiamo rintracciare all’interno dell’INCI, la lista degli ingredienti del prodotto, indicata sulla sua confezione.

Allora, per trovare il nostro incredibile siero contorno occhi in grado di contrastare e migliorare rughe, borse e occhiaie, dovremmo prima conoscere e poi andare a caccia di un insieme di principi attivi.

In questo articolo ne presenteremo alcuni ma ricordiamo che prima di ogni acquisto dovremmo sempre consultare il nostro medico di fiducia o uno specialista.

Principi attivi antirughe

Forse pochi lo conoscono ma è questo il perfetto siero contorno occhi per migliorare rughe, borse e occhiaie, arricchito innanzitutto da principi attivi antirughe.

Questi vanno a contrastare tutte le rughe che si formano attorno agli occhi, rimpolpando, nutrendo, levigando e dando tono alla pelle.

Alcuni sono:

l’acido ialuronico;

il resveratrolo ricavato da lamponi, mirtilli e uva;

l’olio di mandorle dolci;

antiossidanti come le vitamine A, C, E.

Principi attivi anti-occhiaie e anti-borse

Questo siero contorno occhi è, poi, anche arricchito con delle sostanze che contrastano sia i segni violacei che i gonfiori sotto gli occhi.

Alcuni di questi principi attivi sono:

l’Aloe Vera estremamente rinfrescante;

la caffeina tonificante;

il tè verde illuminante.

L’utilizzo

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del siero contorno occhi, potremmo applicarlo, sentendo prima il parere di un esperto, ogni giorno.

E possiamo introdurlo così all’interno della nostra skincare: dopo la fase di detersione e prima della crema viso.

Se, però, avessimo dubbi sul modo in cui prenderci cura della nostra pelle, ecco che per rendere più efficace la nostra skincare viso dovremmo evitare questi 6 errori.

