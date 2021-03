Esiste un accessorio intramontabile sia per l’uomo che per la donna. Più che un accessorio possiamo considerarlo in nostro secondo abito. Parliamo del profumo, che in alcuni casi è considerato una vera e propria opera d’arte.

Un accessorio indimenticabile che svela la nostra vera identità pur lasciando una scia di curiosità e di sorpresa. L’accessorio che annuncia il nostro arrivo e prolunga la nostra partenza.

Indossare un profumo e come mettere l’abito che ci si addice di più, lo preferiamo ad altri perché ci rispecchia, comunica qualcosa di noi, ci dà sicurezza ci fa sentire seducenti. Completa il nostro look rendendoci unici ed aggiunge un picco di sensualità.

Svelati i segreti per essere più belle e seducenti con questo semplice ma immancabile accessorio

Attraverso un profumo si possono avere delle reazioni di attrazione, desiderio, ma anche di repulsione verso qualcuno o qualcosa. Il mondo del profumo è pertanto una combinazione di natura, istinto e cultura.

La scelta migliore è quella istintiva, personale che al meglio rappresenta la nostra personalità, ma che soprattutto si sposa bene con il pH della nostra pelle.

Per una maggiore intensità bisogna in primis tenere conto che alcuni profumi hanno una scarsa durata sulla cute, ma su questo influiscono anche la temperatura e l’umidità. In particolare questi due fattori ne esaltano le note.

Come allungare la tenuta del profumo

L’ideale è spruzzarlo subito dopo la doccia, sulla pelle non ancora perfettamente asciutta. L’umidità derivante dalla pelle ne esalterà le note.

Se il bagnoschiuma e le creme corpo avranno la stessa fragranza, il profumo acquisterà maggiore intensità.

Le zone dove spruzzarlo non sono casuali, anzi al contrario permettono di fare la differenza sia nella riuscita che nella tenuta. Le zone da preferire sono quelle dove l’umidità è alta, dove il sangue pulsa maggiormente. Il collo, la nuca, le tempie, i polsi, dietro le ginocchia, tra i seni, sulle caviglie, dietro i lobi delle orecchie.

Per lasciare la fatidica scia di profumo al nostro passaggio possiamo vaporizzarlo sugli orli della gonna, o di qualche altro capo d’abbigliamento. Ad esempio possiamo spruzzarlo all’interno del cappotto, o vaporizzarlo sui capelli.

Evitare di sfregare i polsi tra loro, questo gesto rompe le molecole odorose e il profumo va via più velocemente.

Consigli di buon gusto

Evitare di mettere troppo profumo, in modo da non risultare disgustosi al naso altrui. Come regola classica è bene non superare i 3 spruzzi di profumo, al massimo arrivare a 5. La mattina è meglio non eccedere, soprattutto se ci rechiamo in ufficio. Mentre la sera è possibile osare un po’ di più.

Ed ecco svelati i segreti per essere più belle e seducenti con questo semplice ma immancabile accessorio.