Utilizzare il filo interdentale in maniera scorretta equivale a non utilizzarlo affatto. Il mancato utilizzo del filo interdentale comporta l’insorgenza di una serie di rischi per la salute orale. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa intende oggi illustrare una mini-guida, con cui consigliare i Lettori sull’utilizzo di questo importante strumento d’igiene. Chi utilizza il filo interdentale così lo sta facendo nel modo sbagliato ed è ancora in tempo per migliorare.

Alcune premesse fondamentali

Il mondo degli esperti è diviso tra i sostenitori della necessità di utilizzare il filo prima di spazzolare i denti e chi consiglia il contrario. Le ragioni che muovono il primo filone di pensiero? Pare che liberare lo spazio tra i denti prima della spazzolatura aiuti al dentifricio a raggiungere proprio queste zone più nascoste.

Per il secondo filone di pensiero, il filo interdentale costituisce più un lavoro di rifinitura di una preliminare pulizia dei denti tramite lo spazzolino.

In entrambi i casi è fondamentale passare il filo almeno una volta al giorno e possibilmente la sera. Questa è la fase in cui la tendenza dei denti ad accumulare la placca è maggiore.

Come usare il filo interdentale

Passarlo solo tra alcuni denti, velocemente e con poca costanza: chi utilizza il filo interdentale così lo sta facendo nel modo sbagliato. La placca non si forma solo tra alcuni denti, ma tra tutti. Spesso, capita di non utilizzare il filo tra i molari, perché in questa zona è meno agevole il suo utilizzo.

Proprio tra i molari, principali responsabili della masticazione, la formazione di placca è frequente. Passare il filo richiede anche le giuste tempistiche e una buona dose di pazienza. Fondamentale anche passarlo con costanza, almeno una volta al giorno, per prolungare l’igiene dentale.

Poi, fili troppo corti o tenuti in modo sbagliato rappresentano un altro errore. Chi utilizza il filo interdentale così lo sta facendo nel modo sbagliato.

Come passare il filo

Per usarlo correttamente, consigliamo di avvolgere il filo sul terzo dito medio di ogni mano. La lunghezza ottimale è di circa 50 centimetri.

Arrotolare un lato e, contemporaneamente, srotolare dall’altro, serve ad avere un filo cerato sempre pulito. Pollice di una mano e indice dell’altra serviranno a tenere teso il filo e muoverlo verso l’alto e il basso.

Per l’arcata superiore, l’indice andrà collocato all’interno della bocca e il pollice all’esterno. Procedere così per tutta l’arcata superiore. Per quella inferiore, invece, saranno le seconde dita di entrambe le mani a tenere il filo teso.

Procedere a muovere il filo dal basso verso l’altro e per tutta l’arcata. Per spazi maggiori, consigliamo l’utilizzo dello scovolino. Suggeriamo comunque di richiedere informazioni specifiche al proprio dentista di fiducia.