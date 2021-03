Non buttare le bottiglie di plastica perché possono avere questo incredibile utilizzo

Coltivare sul proprio balcone è diventata ormai una passione condivisa da quasi tutti gli amanti del verde. In più poterlo fare riutilizzando oggetti di uso comune, che altrimenti sarebbero destinati alla pattumiera, lo rende un gesto ancora più green. Vedremo allora in questo articolo come far crescere un albero da frutto con una semplicissima bottiglietta. Non dovremmo quindi buttare le bottiglie di plastica perché possono avere questo incredibile utilizzo.

Tutto il necessario

Per portare a termine questo compito dovremo avere:

a) una bottiglia di plastica;

b) un seme, possibilmente di agrume;

c) terriccio;

d) carta assorbente;

e) una busta di plastica.

Oltre ovviamente a delle forbici per tagliare la bottiglia.

Passiamo adesso al procedimento. Il primo passo sarà prendere un seme da un’arancia o un limone e togliere lo strato protettivo che lo avvolge, proteggendolo dagli agenti esterni. Bisognerà poi mettere il seme dentro la bottiglia assieme a un po’ d’acqua e lasciarlo a riposare per almeno 24 ore. Trascorso questo tempo, controlliamo se il seme starà ancora galleggiando, questo vorrà dire che non va bene e bisognerà quindi cercarne un altro. Avvolgere poi il seme in un tovagliolo di carta assorbente bagnata e riporre il tutto dentro una busta di plastica. Da tenere nei pressi di una fonte di calore.

Da quel momento, ogni due o tre giorni, dovremmo controllare il seme fino a vedere segni di germinazione e di radici.

Ecco allora che avremo bisogno della bottiglia in plastica, che dovremo tagliare e riempire con del terriccio sul fondo. Piantiamo allora i semi e posizioniamo il tutto in un punto esposto alla luce del sole dopo averlo coperto con la parte superiore della bottiglia.

Ecco allora che avremo ottenuto una vera e propria piccola serra, dove faremo crescere la nostra piantina mantenendo il terriccio sempre umido.

