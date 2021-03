L’accessorio del momento più amato dalle star che tutti dovrebbero avere per un look favoloso

Un must have senza rivali, per avere un look impeccabile a prova di red carpet. Utile per rendere un outfit unico e per avere uno stile ineguagliabile. È lui il foulard l’accessorio più in voga e amato dalle star del globo.

Elegantemente irresistibile, è perfetto per completare ogni stile dal casual allo chic.

Storia e curiosità del foulard

Il foulard è un fazzoletto che può essere realizzato in vari materiali, solitamente quello preferito è in seta.

Prima che un accessorio di moda il foulard era un fazzoletto utilizzato per uso pratico, indossato originariamente in ambito militare e successivamente dalle contadine per proteggersi dal sole o dal freddo. Protagonista indiscusso degli anni 60, sfoggiato ricorrentemente nei look delle bellissime Grace kelly e Audrey Hepburn è tutt’oggi sinonimo di charme ed eleganza.

In alcuni casi essi possono essere considerati come dei veri e propri quadri che raccontano una storia, grazie ai motivi che li caratterizzano. A partire dai fiori a motivi geometrici, figure stilizzate e rigorosamente rifiniti a mano.

Consigli pratici per indossarlo

È un accessorio più che versatile che completa ogni tipologia di look. Una piccola guida su come indossarlo:

In testa come copri capo o fascia per i capelli

Un modo per indossarlo è quello di metterlo sulla testa, legato alla fine del collo. Utile per coprire il capo al posto del cappello. Messo in questo modo dona charme e colore agli outfit oltre che se indossato con degli occhialoni da sole regala un’aria misteriosa. Può essere anche scelto come accessorio per i capelli in sostituzione del cerchietto classico. Annodato dietro la nuca o di lato.

Sulle scollature

Può essere indossato in caso di scollature profonde così da rendere l’outfit più completo ed elegante. Può essere utilizzato come sciarpa o annodato sul davanti.

Annodato tra i capelli o in combinato con capello

Può essere utilizzato sotto o sopra ad un cappello per un effetto più retrò. Oppure può essere intrecciato tra i capelli al posto dell’elastico per la creazione di chignon, trecce e code da diva. Così da dare nota e colore all’outfit e un tocco di eleganza ineguagliabile.

Come cintura o annodato sulla borsa

Utilizzabile come cintura sui pantaloni o sui cappotti. Utile per dare un tocco di colore e classe all’outfit. Inoltre può essere annodato alla borsetta per darle colore o ad una borsa a mano per regalarle un tocco di classe in più.

