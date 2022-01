Le patate sono il contorno che piace alle persone di tutte le età e il giusto compromesso per mangiare la verdura. Sono l’accompagnamento ideale per tante ricette e si possono sperimentare in mille e più modi. Anche se, senza dubbio, tra le tecniche di cottura più gettonate ci sono quella al forno e a lesso.

Normalmente si tratta di ricette semplici che abbiamo eseguito anche da soli senza l’aiuto di nessuno. Eppure, potrebbero puntualmente uscirci delle patate piuttosto molli e dall’aspetto poco invitante. Se ci stessimo domandando il perché di questo scempio culinario, dovremmo cercare la risposta nel metodo adottato.

Infatti, molto dipende da come procediamo sia con la cottura che con la preparazione delle nostre patate. Per ottenere il massimo risultato ci basterà seguire qualche semplice passaggio che spiegheremo all’istante.

Svelati i segreti degli chef per cucinare patate al forno o lesse perfettamente cotte e mai mollicce

Che lo vogliamo o no, tutto parte dal modo in cui prepariamo le patate per la cottura. Prima di farle finire in pentola o nel forno, dovremo affrontare alcune operazioni facili ma fondamentali. Nel caso della bollitura, la spiegazione è più rapida.

Se vogliamo ottenere delle patate sode e belle compatte, dovremo innanzitutto tenere la buccia. Non affettiamole, ma cuociamole intere. Ci vorrà un po’ di più, ma ne varrà la pena.

Inoltre, è importante metterle in pentola quando l’acqua è ancora fredda. Non aspettiamo la bollitura. Infine, evitiamo di aggiungere il sale in fase di cottura, ma versiamolo quando avremo già impiattato le patate.

I trucchi per la cottura al forno

E se volessimo farle al forno? Per prima cosa scegliamo la varietà che più si presta a questo metodo di cottura: le patate a pasta gialla. Un altro consiglio è quello di togliere la buccia un istante prima di cuocerle, per non disperdere troppo l’amido presente.

Dopo averle tagliate in fette più o meno uguali, prepariamo una teglia capiente che ci permetta di stendere le patate senza sovrapporle. Preferiamone una antiaderente in metallo; evitiamo la pirofila, con la quale rischieremmo di farle attaccare.

Riscaldiamo poi il forno prima di inserire le patate e non tocchiamole per almeno 10 minuti. Se vogliamo veramente patate croccanti fuori e morbide dentro, potremmo pensare di azionare il grill per gli ultimi 5 minuti di cottura. Ecco svelati i segreti degli chef per cucinare patate al forno o lesse perfettamente cotte e mai mollicce.

