L’Isola d’Elba fa parte dell’Arcipelago toscano. È bagnata dal mar Tirreno e dal canale di Corsica. Ha sette comuni, tra cui Portoferraio, Marciana, Capo Liveri, e insieme ad altre isole dell’arcipelago, come quella del Giglio, Giannutri, Pianosa e Capraia, fa parte della provincia di Livorno. L’Isola d’Elba è una meta molto frequentata dai turisti specialmente in primavera e in estate. Numerose sono, infatti, le spiagge a disposizione, ma anche l’interno offre tanta bellezza. L’isola fu resa famosa in passato per il suo giacimento di ferro, adesso lo è per l’incanto della natura e del mare. Il clima è mediterraneo. In autunno e in inverno, però, oltre alla pioggia, sull’isola si assistono a nevicate che coprono di bianco il Monte Capanne.

Un weekend sull’Isola d’Elba tra natura e storia è un’idea da considerare anche in inverno

Per un weekend alternativo e tranquillo l’Isola d’Elba si rivela una buona meta da considerare anche nelle stagioni fredde. Il suo territorio presenta zone pianeggianti e calcaree e zone montuose con roccia di granito. Senza dubbio in estate si possono godere colori e scorci con sfumature molto belle, facendo trekking. Anche in inverno, però, l’esperienza dei camminamenti della GTE, ossia Grande traversata elbana, offre itinerari interessanti. Questa traversata con guide o senza, nella stagione estiva parte da Cavo, passa da Porto Azzurro e poi arriva al Monte Capanne. Nel tragitto si possono ammirare scorci molto belli e ci si può fermare presso qualche borgo.

L’Elba in inverno

In inverno il tragitto della GTE è pressappoco lo stesso. Invece delle scarpe da trekking si metteranno ai piedi le ciaspole nelle zone innevate. Sempre partendo da Cavo ci si incammina per l’itinerario, lungo circa 60 chilometri. La GTE è a tappe e si può pernottare in uno dei tanti borghi, rilassandosi e assaporando qualche buon piatto, tipo lo stoccafisso alla riese, il gurguglione o la schiacciunta. Tra i vini si potranno degustare l’Elba bianco DOC, l’Aleatico DOC o l’Elba rosato. Meta finale è il Monte Capanne. A dicembre e a gennaio sull’isola non mancano mercatini e iniziative varie, come concerti gospel e visite guidate ai musei. Per San Silvestro di solito c’è un trekking speciale sul Monte Capanne, dove aspettare il nuovo anno sarà magico sotto a un manto di magnifiche stelle.

Un weekend sull’Isola d’Elba tra natura e storia è un’idea da considerare anche in inverno, promettendosi di tornare a visitarla in estate, godendo di tante altre opportunità di svago.